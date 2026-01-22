Thiết kế cầu - đường hai tầng đầu tiên nối TP HCM và Đồng Nai

Dự án lớn được TP HCM động thổ hôm 15/1, triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), tổng đầu tư khoảng 23.186 tỷ đồng, tính cả lãi vay trong thời gian xây dựng. Nhà đầu tư đề xuất là Công ty Masterise.
Tuyến có điểm đầu ở đường Nguyễn Hữu Thọ (TP HCM), điểm cuối nối vào đường Liên Cảng (Đồng Nai), tổng chiều dài 6,3 km. Trong đó, đoạn qua TP HCM dài khoảng 4,6 km, phần còn lại thuộc địa bàn Đồng Nai. Công trình cách cầu Phú Mỹ hiện hữu khoảng 2 km.
Cầu thiết kế 8 làn xe, gồm 6 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp.
Riêng đoạn cầu và đường dẫn phía TP HCM, dài hơn 2 km từ Hoàng Quốc Việt đến Đào Trí, được thiết kế đường trên cao một đến hai tầng – phương án lần đầu áp dụng tại thành phố.
Giải pháp này nhằm hạn chế giải phóng mặt bằng, giảm tác động quy hoạch trong bối cảnh đường Hoàng Quốc Việt có lộ giới hẹp, khó mở rộng.
Tại điểm đầu dự án, nút giao với đường Nguyễn Hữu Thọ được thiết kế hai nhánh cầu rẽ hai chiều, giúp giảm xung đột các hướng lưu thông.
Tại khu vực kết nối giữa cầu Phú Mỹ 2 với đường Đào Trí, nút giao được thiết kế hình xoắn ốc cho xe thuận tiện lên xuống theo hai hướng.
Cầu Phú Mỹ 2 được thiết kế dạng dây văng, tĩnh không thông thuyền 55 m - trong nhóm các công trình có tĩnh không cao nhất cả nước hiện nay.
Quy mô này bảo đảm cho tàu có tải trọng lớn ra vào khu vực cảng thuận lợi, không bị hạn chế chiều cao, qua đó duy trì luồng hàng hải thông suốt trên sông Đồng Nai và nâng cao năng lực khai thác của tuyến giao thông đường thủy kết hợp đường bộ.
Phối cảnh khu vực đường kết nối vào cầu Phú Mỹ 2 phía Đồng Nai.
Điểm cuối cầu Phú Mỹ 2 kết nối vào đường Liên Cảng cùng tuyến 25C ở Đồng Nai, tạo hành lang di chuyển nhanh đến sân bay Long Thành.
Dự án cầu Phú Mỹ 2 được triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2029. Khi hoàn thành, công trình sẽ giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, quốc lộ 1, 51 và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển và chi phí logistics.
Hướng tuyến dự án cầu Phú Mỹ 2. Đồ họa: Tâm Thảo
TP HCM và Đồng Nai hiện bị ngăn cách bởi các sông lớn như Đồng Nai, Lòng Tàu, Đồng Tranh, Thị Vải. Việc kết nối đường bộ chủ yếu dựa trên quốc lộ 1, 1K và cao tốc Long Thành - Dầu Giây, song đều quá tải.
Những năm gần đây, hạ tầng khu vực được cải thiện với cầu Nhơn Trạch trên Vành đai 3 hoàn thành, cùng cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ khai thác trong năm nay. Ngoài cầu Phú Mỹ 2, hai cầu khác kết nối hai địa phương đã động thổ là Long Hưng (Đồng Nai 2) và cầu Cát Lái.
Giang Anh
Ảnh: Tư vấn thiết kế