Thiết kế cầu - đường hai tầng đầu tiên nối TP HCM và Đồng Nai

Dự án lớn được TP HCM động thổ hôm 15/1, triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), tổng đầu tư khoảng 23.186 tỷ đồng, tính cả lãi vay trong thời gian xây dựng. Nhà đầu tư đề xuất là Công ty Masterise.

Tuyến có điểm đầu ở đường Nguyễn Hữu Thọ (TP HCM), điểm cuối nối vào đường Liên Cảng (Đồng Nai), tổng chiều dài 6,3 km. Trong đó, đoạn qua TP HCM dài khoảng 4,6 km, phần còn lại thuộc địa bàn Đồng Nai. Công trình cách cầu Phú Mỹ hiện hữu khoảng 2 km.