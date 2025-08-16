Nhiều loại xe bị cấm qua cầu Nhơn Trạch

Xe máy, ôtô tải trên 1,5 tấn và xe khách 16 chỗ trở lên chưa được qua cầu Nhơn Trạch nối TP HCM - Đồng Nai giai đoạn đầu thông tuyến, do kết nối chưa hoàn thiện.

Cầu Nhơn Trạch dài hơn 2 km, thuộc đoạn 1A dài 8 km của Vành đai 3 TP HCM, nối từ ĐT.25B (Đồng Nai) đến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuyến đường sẽ được thông xe ngày 19/8, khai thác từ 7h ngày 20/8 giúp mở thêm hướng kết nối mới từ Đồng Nai sang TP HCM.

Cầu Nhơn Trạch trược ngày thông xe. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng), giai đoạn đầu, xe máy chỉ chạy được từ tuyến ĐT.25B đến đường Lý Tự Trọng (Đồng Nai), không được qua cầu. Ôtô được phép lưu thông, ngoại trừ xe tải trên 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên bị cấm toàn tuyến 1A. Tại điểm giao với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ bố trí trạm thu phí khi tuyến chính thức vận hành.

Do dự án 1A hoàn thành sớm hơn các đoạn khác trên Vành đai 3, phương án tổ chức giao thông tạm thời này sẽ áp dụng đến cuối năm 2026, khi toàn tuyến được khép kín. Khi đó, tuyến 1A sẽ vận hành theo tiêu chuẩn cao tốc với 4 làn xe cơ giới ở phần lõi, đường song hành cho xe hỗn hợp; riêng cầu Nhơn Trạch khai thác hỗn hợp 2 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, có dải phân cách.

Vị trí cầu Nhơn Trạch. Đồ họa: Khánh Hoàng

Khởi công từ tháng 9/2022, dự án 1A có tổng vốn hơn 6.900 tỷ đồng, gồm vốn vay ODA Hàn Quốc (EDCF) và đối ứng trong nước. Công trình đang hoàn thiện các hạng mục cuối trước ngày khai thác.

Vành đai 3 dài hơn 90 km đi qua TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Đến nay, đoạn dài 15,3 km ở tỉnh Bình Dương cũ đã xong, ngoài dự án 1A còn lại hơn 76 km đang triển khai với tổng vốn gần 75.400 tỷ đồng. Tuyến dự kiến hoàn thành năm 2026, giúp tăng kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực trọng điểm phía Nam.

Giang Anh