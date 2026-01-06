4 dự án gần 240.000 tỷ đồng sắp khởi công, động thổ ở TP HCM

Cùng với khởi công metro Bến Thành - Tham Lương, ba dự án cầu Cần Giờ, Phú Mỹ 2 và Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc dự kiến được động thổ ngày 15/1.

Kế hoạch tổ chức lễ khởi công, động thổ 4 dự án trọng điểm vừa được Sở Xây dựng gửi UBND TP HCM nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Là dự án thực hiện theo hình thức đầu tư công, metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11 km, kết nối trung tâm thành phố về cửa ngõ phía tây bắc. Toàn tuyến có 10 ga ngầm, một ga trên cao và một depot, tổng mức đầu tư khoảng 57.000 tỷ đồng.

Dự án đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, đang di dời hạ tầng kỹ thuật và làm các thủ tục liên quan để khởi công ngày 15/1. Đây là dự án đầu tiên áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188 của Quốc hội để đẩy nhanh tiến độ, với mục tiêu hoàn thành năm 2030.

Trục đường Cách Mạng Tháng Tám, nơi Metro Bến Thành - Tham Lương đi qua. Ảnh: Quỳnh Trần

Bến Thành - Tham Lương là tuyến đường sắt đô thị thứ hai ở TP HCM, được phê duyệt từ năm 2010, sử dụng vốn vay ODA. Tuy nhiên, dự án nhiều lần gặp vướng mắc về vốn, thủ tục và mặt bằng, đến nay được chuyển sang đầu tư công, bằng ngân sách thành phố.

Ngoài tuyến metro, ba dự án lớn còn lại dự kiến động thổ trong đợt này là cầu Cần Giờ, Phú Mỹ 2 và Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, đều triển khai theo hình thức PPP. Đây là các dự án vừa được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư, hiện chưa đủ điều kiện khởi công nên sẽ tổ chức động thổ sau khi chọn được nhà đầu tư.

Quy mô lớn nhất là khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc xây dựng tại phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ), tổng mức đầu tư dự kiến hơn 145.600 tỷ đồng. Dự án gồm nhiều khu chức năng, trọng tâm là khu văn hóa - thể dục thể thao với sân vận động sức chứa 65.000-75.000 chỗ, nhà thi đấu khoảng 18.000 chỗ, cùng các trung tâm thể thao dưới nước, quần vợt, thể thao tổng hợp và đa năng.

Khu vực quy hoạch Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, tháng 10/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngoài ra, dự án còn có khu dịch vụ - công cộng đô thị phục vụ vận động viên, huấn luyện viên; quảng trường, bệnh viện thể thao, trung tâm hội nghị - triển lãm; khu cây xanh, mặt nước và cảnh quan công cộng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội khu và một số hạng mục khác. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 8 năm kể từ khi ký hợp đồng.

Ở phía nam TP HCM, hai dự án cầu Phú Mỹ 2 và Cần Giờ lần lượt có tổng mức đầu tư khoảng 23.186 tỷ đồng và hơn 13.201 tỷ. Trong đó, cầu Phú Mỹ 2 dài 6,3 km, kết nối khu vực quận 7, Nhà Bè (cũ) sang Đồng Nai với quy mô 8 làn xe; một số đoạn được xây dựng trên cao với thiết kế hai tầng nhằm tăng năng lực lưu thông, hạn chế giải phóng mặt bằng.

Công trình dự kiến hoàn thành năm 2029, hình thành trục huyết mạch kết nối đến sân bay Long Thành, giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu cùng các tuyến quốc lộ 51, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Phối cảnh dự án cầu Cần Giờ. Ảnh: Sở Quy hoạch và Kiến trúc

Dự án cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp, nối huyện Nhà Bè (cũ) với Cần Giờ, gồm cầu chính dài gần 3 km và hơn 3,3 km đường dẫn cùng các cầu nhỏ vượt Sông Chà, Tắc Sông Chà, rạch Mương Ngang. Cầu được thiết kế 6 làn xe, vận tốc 80 km/h.

Khi đưa vào khai thác, cầu Cần Giờ sẽ thay thế phà Bình Khánh, tạo kết nối trực tiếp, thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực trong bối cảnh địa phương đang triển khai dự án khu đô thị biển.

Giang Anh