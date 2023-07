Thị trường sedan cỡ C khởi sắc

Doanh số sedan hạng C tháng 6 tăng mạnh, Mazda3 dẫn đầu, Elantra lên vị trí thứ 2, thay thế ngôi vị K3 nắm giữ trong nhiều tháng trước.

Trong tháng 6, tổng doanh số sedan cỡ C là 1.229 xe, tăng trưởng 27% so với tháng trước là 965 xe. Mazda3 vẫn là mẫu xe đứng đầu phân khúc với 574 xe giao đến khách hàng, tăng 42%.

Hyundai Elantra vốn đứng vị trí thứ 3 liên tiếp trong thời gian trước, trong tháng 6 đã vượt lên vị trí thứ 2 với 272 xe bán ra, tăng trưởng mạnh 84%. Kia K3 đứng vị trí thứ 3 với doanh số là 200 xe, bằng với mức bán của tháng trước.

Trái với những vị trí đầu bảng, doanh số của hai mẫu xe nhập khẩu trong phân khúc đều giảm. Toyota Corolla Altis bán ra 110 xe, giảm 11%. Honda Civic vẫn tiếp tục là mẫu xe bán kém nhất phân khúc với chỉ 73 xe giao đến khách hàng, giảm 17%. Bù lại, mẫu xe thể thao Civic Type R tuy chỉ bán được 7 xe trong tháng 6, nhưng đây là một sự tăng trưởng mạnh khi trong tháng trước mẫu xe này chỉ bán 2 chiếc.

Thị trường sedan cỡ C đã chứng kiến sự khởi sắc trong tháng 6, không còn nhuốm màu ảm đạm như những tháng trước do cách biến động về kinh tế, khiến sức mua của khách hàng giảm mạnh. Không chỉ phân khúc sedan cỡ C tăng trưởng, mà điều này còn lan rộng ra các phân khúc khác của thị trường ôtô tại Việt Nam trong tháng 6.

Tuy nhiên, vẫn chưa có sự bứt phá trong doanh số của sedan cỡ C, vì đây là phân khúc có ít sự lựa chọn cho khách hàng, không có nhiều mẫu xe mới được ra mắt thường xuyên như những phân khúc khác. Các đại lý cũng liên tục tung ra những chương trình bán hàng và khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng, như Thaco, Hyundai Thành Công khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ cho Mazda3, K3, Elantra. Corolla Altis cũng giảm 50% lệ phí trước bạ, còn Civic được khuyến mãi tiền mặt đến 30 triệu đồng tùy phiên bản.

Trong phân khúc còn có mẫu MG5 nhưng hãng không công bố số liệu bán hàng.

Tân Phan