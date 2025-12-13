Thí sinh rối bời khi Đại học Quốc gia TP HCM đổi cách xét tuyển

Chỉ tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh hoang mang khi Đại học Quốc gia TP HCM dự kiến chỉ xét tuyển tích hợp, với điểm thi đánh giá năng lực là chủ đạo.

Hai ngày trước, Đại học Quốc gia TP HCM công bố từ năm 2026 sẽ tuyển sinh chủ yếu bằng phương thức tích hợp, từ 3 nhóm tiêu chí: điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, học bạ.

Phương thức này sẽ thay thế cho việc xét tuyển độc lập từng loại điểm hoặc ưu tiên xét tuyển mà các trường thành viên duy trì nhiều năm qua.

Công Hùng, Đồng Nai, thuộc diện thí sinh tự do, hoang mang khi phương án này trái với lộ trình đã chuẩn bị. Nam sinh dự tính đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế - Luật bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, thời gian qua chỉ tập trung ôn tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh).

"Nhưng với phương thức xét tuyển tổng hợp cả 3 đầu điểm như Đại học Quốc gia TP HCM công bố thì liệu trường có bắt buộc điểm đánh giá năng lực hay không", Hùng băn khoăn.

Đây cũng là câu hỏi của Xuân Tâm, học sinh lớp 12 ở Gia Lai. Ở trường, Tâm không chọn học hai môn Hóa và Sinh, mà tập trung học khối D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh).

"Bài thi đánh giá năng lực đòi hỏi kiến thức toàn diện mà em lại không học đều các môn, 'trắng' Hóa, Sinh. Giờ em rất bối rối", Tâm cho hay.

Lịch thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM 2026

Những băn khoăn của Hùng và Tâm, đang là chủ đề được thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn luyện thi, đại học. Sự lo lắng của thí sinh được đẩy lên cao khi một số trung tâm ôn luyện "rao" kỳ thi này là bắt buộc để được đăng ký xét tuyển vào 8 trường thành viên của Đại học Quốc gia TP HCM.

Một trung tâm luyện thi đánh giá năng lực tự đưa thông tin về phương thức xét tuyển tích hợp của Đại học Quốc gia TP HCM. Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 13/12, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó trưởng phòng Đào tạo đại học, trường Đại học Quốc tế (IU), cho biết theo chủ trương chung, trường sẽ áp dụng phương thức tuyển sinh tích hợp từ năm 2026. Tuy nhiên, IU sẽ không bắt buộc thí sinh thi đánh giá năng lực.

Theo ông Tâm, phương án tuyển sinh của trường sẽ đảm bảo tất cả diện thí sinh tự do, học sinh lớp 12, học sinh nước ngoài,... đều có thể tham gia. Nếu thiếu các đầu điểm, trường sẽ có cách quy đổi để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

"Do đó, thí sinh cứ yên tâm học và ôn tập theo kế hoạch của mình", ông Tâm nói.

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TP HCM, cho biết quan điểm tương tự. Ông dẫn cách làm của trường Đại học Bách khoa, dù xét tuyển tổng hợp nhưng không bắt buộc thí sinh phải có điểm thi đánh giá năng lực. Thay vào đó, trường có công thức tính điểm, quy đổi riêng cho những em không tham gia kỳ thi này.

"Thí sinh bình tĩnh chờ phương án chính thức của các trường công bố, không nên nghe các thông tin không chính thống", ông Chính cho hay.

Năm 2025, Đại học Quốc gia TP HCM tuyển hơn 25.700 sinh viên. Trong đó, gần 14.500 em nhập học bằng phương thức đánh giá năng lực (kỳ thi V-ACT). Ngoài xét điểm V-ACT, các trường còn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh dự thi thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM, tại điểm thi Đại học Khoa học Tự nhiên, tháng 4/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn