Đại học Quốc gia TP HCM chủ yếu xét tuyển kết hợp từ năm 2026

Hầu hết chỉ tiêu của Đại học Quốc gia TP HCM sẽ dành để xét tuyển tích hợp, từ điểm thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực, học bạ.

Ngày 11/12, Đại học Quốc gia TP HCM cho biết năm tới sẽ đổi mới tuyển sinh theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng.

Cụ thể, đại học này thống nhất dùng phương thức xét tuyển tích hợp, từ 3 nhóm tiêu chí: điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, học bạ. Trong đó, điểm thi đánh giá năng lực là chủ đạo.

Lịch thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM 2026

Tỷ trọng giữa 3 tiêu chí sẽ được xác định căn cứ dữ liệu tuyển sinh thực tế của ba năm gần nhất, bảo đảm sự phù hợp giữa đầu vào và chất lượng đào tạo. Học sinh có thành tích nổi trội ở các trường chuyên và năng khiếu được cộng điểm ưu tiên.

Đại học Quốc gia TP HCM lý giải xét tuyển tích hợp sẽ giảm số lượng phương thức, hạn chế gây rối cho thí sinh và tạo ra sự đồng bộ trong đánh giá chất lượng đầu vào.

Nói thêm, đại diện một trường thành viên cho biết điều này có nghĩa là hầu hết chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Quốc gia TP HCM sẽ dành cho xét tuyển tích hợp, bên cạnh một phần nhỏ xét tuyển thẳng giải quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương thức xét tích hợp tương tự cách mà trường Đại học Bách khoa đã thực hiện từ năm 2022 đến nay. Tuy nhiên, tỷ lệ, trọng số điểm thành phần sẽ tùy thuộc vào quyết định của từng trường thành viên.

Năm 2025, Đại học Quốc gia TP HCM tuyển hơn 25.700 sinh viên. Trong đó, gần 14.500 em nhập học bằng phương thức đánh giá năng lực (kỳ thi V-ACT). Ngoài xét điểm V-ACT, các trường còn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn