Đại học Quốc gia TP HCM công bố lịch thi đánh giá năng lực năm 2026

Đại học Quốc gia TP HCM sẽ tổ chức hai đợt thi đánh giá năng lực vào đầu tháng 4 và cuối tháng 5, thí sinh bắt đầu đăng ký từ cuối tháng 1/2026.

Thông tin được Đại học Quốc gia TP HCM công bố chiều 5/12, cụ thể như sau:

TT Hoạt động Thời gian Đợt 1 Đợt 2 1 Thí sinh đăng ký dự thi 24/1-23/2/2026 18/4-25/4/2026 2 Thông báo phiếu báo dự thi cho thí sinh 28/3/2026 16/5/2026 3 Ngày tổ chức thi 5/4/2026 24/5/2026 4 Chấm thi 6-15/4/2026 25/5-5/6/2026 5 Thông báo kết quả 17/4/2026 6/6/2026

Kỳ thi sẽ tiếp tục được tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố, bao gồm: TP HCM, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Đại diện Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tham gia tổ chức kỳ thi, tăng cường trao đổi, hướng dẫn và giám sát để đảm bảo đúng quy định, quy trình, hạn chế tối đa sai sót.

Mẫu đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM 2026

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực năm 2026 được giữ ổn định nhằm đảm bảo tính ổn định, liên tục và so sánh kết quả giữa các năm. Đề gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn. Thí sinh làm bài trên giấy trong 150 phút. Điểm của từng câu có trọng số khác nhau, tùy thuộc vào độ khó.