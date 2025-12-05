Đại học Quốc gia TP HCM công bố lịch thi đánh giá năng lực năm 2026

Thông tin được Đại học Quốc gia TP HCM công bố chiều 5/12, cụ thể như sau:
|TT
|Hoạt động
|Thời gian
|Đợt 1
|Đợt 2
|1
|Thí sinh đăng ký dự thi
|24/1-23/2/2026
|18/4-25/4/2026
|2
|Thông báo phiếu báo dự thi cho thí sinh
|28/3/2026
|16/5/2026
|3
|Ngày tổ chức thi
|5/4/2026
|24/5/2026
|4
|Chấm thi
|6-15/4/2026
|25/5-5/6/2026
|5
|Thông báo kết quả
|17/4/2026
|6/6/2026
Kỳ thi sẽ tiếp tục được tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố, bao gồm: TP HCM, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.
Đại diện Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tham gia tổ chức kỳ thi, tăng cường trao đổi, hướng dẫn và giám sát để đảm bảo đúng quy định, quy trình, hạn chế tối đa sai sót.
Mẫu đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM 2026
Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực năm 2026 được giữ ổn định nhằm đảm bảo tính ổn định, liên tục và so sánh kết quả giữa các năm. Đề gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn. Thí sinh làm bài trên giấy trong 150 phút. Điểm của từng câu có trọng số khác nhau, tùy thuộc vào độ khó.
Phần Logic - Phân tích số liệu và Giải quyết vấn đề có 30 câu. Câu hỏi được xây dựng theo hướng cung cấp thông tin, số liệu, dữ kiện, từ đó yêu cầu thí sinh vận dụng, xác định kết quả thực nghiệm, dự đoán quy luật...
Phần Sử dụng ngôn ngữ gồm Tiếng Việt và Tiếng Anh với 60 câu. Cuối cùng là phần Toán học với 30 câu.
Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2025 thu hút khoảng 152.800 thí sinh với hơn 223.000 lượt dự thi. Kết quả được hơn 110 trường dùng để xét tuyển đầu vào.
Phổ điểm chung của cả hai đợt thi được Đại học Quốc gia TP HCM nhận định có phân phối gần chuẩn, cho thấy đề thi có khả năng phân loại thí sinh hiệu quả. Điểm trung bình chung là 662,78. Thủ khoa đạt 1.122/1.200 điểm. Bài thi thấp nhất đạt 120 điểm.
Lệ Nguyễn