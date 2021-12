'The Power of the Dog' - cuộc chiến tâm lý

Benedict Cumberbatch vào vai ông chủ nông trại với quá khứ phức tạp và hành vi tâm lý tiêu cực trong "The Power of the Dog".

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn người New Zealand Jane Campion - nổi tiếng với The Piano (1993), Holy Smoke! (1998), Bright Star (2009)... - sau 12 năm không làm phim điện ảnh. Tên phim được trích từ câu số 20 trong sách Thánh Vịnh 22: "Deliver my soul from the sword; my darling from the power of the dog" (tạm dịch: "Hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi gươm, và mạng sống tôi khỏi loài chó"). Nhân vật Peter Gordon (Kodi Smitt-McPhee) đã đọc trích đoạn này trong một phân cảnh quan trọng.

Trailer 'The Power of the Dog' Trailer "The Power of the Dog". Phim ra mắt ngày 2/9 tại Liên hoan phim Venice lần thứ 78, phát hành ở Australia, New Zealand và Anh trong tháng 11, chiếu trên Netflix từ ngày 1/12. Video: YouTube Netflix

Phim lấy bối cảnh tại bang Montana, Mỹ năm 1925. Bộ đôi anh em ruột Phil Burbank (Benedict Cumberbatch) và George Burbank (Jesse Plemons) là những ông chủ nông trại giàu có. Tuy nhiên, giữa họ có sự đối nghịch rõ nét: George béo tốt, trắng trẻo, Phil gầy gò, cứng cáp; George ít nói, hiền lành, Phil mau miệng, thâm hiểm; George luôn diện âu phục, ngay cả khi cưỡi ngựa còn Phil trung thành với bộ đồ cao bồi bụi bặm. Nhân vật được xây dựng theo mô típ "văn minh" đối đầu "hoang dã" thường thấy trong các phim thể loại viễn Tây thế kỷ 20.

Nhưng The Power of the Dog không giống bất kỳ tác phẩm viễn Tây nào của John Wayne hay Clint Eastwood. Dù cũng sở hữu nhiều cảnh quay góc rộng phô diễn vẻ đẹp thiên nhiên hay những bộ trang phục cao bồi chính hiệu, phim thuộc thể loại chính kịch tâm lý, pha các yếu tố giật gân kiểu Hitchcock.

Sự nam tính độc hại của Phil bao trùm bộ phim. Hắn luôn có nhu cầu thể hiện sự cứng cỏi với đám cao bồi làm thuê bằng cách hành hạ tinh thần những người yếu đuối xung quanh. Trong cảnh đầu phim tại một nhà trọ mà anh em nhà Burbank nghỉ chân, Phil chế giễu cậu phục vụ Peter Gordon (Kodi Smitt-McPhee) khiến Peter phải bỏ ra ngoài còn mẹ cậu - Rose Gordon (Kirsten Dunst) - khóc thầm trong bếp.

Phil nổi giận khi George phải lòng Rose, cưới cô và đưa hai mẹ con về chung sống. Lo ngại vị thế "ông chủ" trong nhà bị lung lay, Phil làm đủ mọi trò để tinh thần người em dâu xuống đáy. Khi Rose tập piano chưa thành thạo bản Radetzky March của Johann Strauß, Phil chơi banjo đúng bản nhạc đó, với cả âm thanh và mức độ điêu luyện hơn Rose rất nhiều, trong lúc nhìn thẳng vào cô từ tầng trên xuống như một bóng ma ám ảnh.

Quá trình khủng hoảng của Rose tiếp diễn khi Phil làm thân với Peter và đẩy cậu ra xa khỏi người mẹ. Tuy ban đầu Phil làm vậy để hướng đến Rose nhưng hắn dần nhận ra Peter mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài và cùng chia sẻ một phần thế giới nội tâm. Từ đây, những bí mật dần được hé lộ, thay đổi cuộc sống của cả bốn nhân vật trong phim.

Tạo hình Benedict Cumberbatch trong phim. Ảnh: Netflix

Giới phê bình nồng nhiệt khen ngợi màn trình diễn "lột xác" của Benedict Cumberbatch. Tờ Los Angeles Times đánh giá: "Vai gã cao bồi thô kệch tưởng như không phù hợp một diễn viên nổi tiếng với vẻ thanh lịch Anh quốc. Nhưng Cumberbatch đã kết hợp sự sắc sảo trí óc và bề ngoài bất cần để tạo nên một trong những nhân vật đáng sợ nhất năm nay". Tài tử 45 tuổi cho thấy mức độ nhập vai cao khi nhân vật Phil luôn xuất hiện với bộ dạng bụi bặm cùng ánh mắt sắc bén và đài từ trầm đục. Cumberbatch tiết lộ để chuẩn bị cho vai người chủ nông trại, anh đã không tắm trong hai tuần, học cách thiến bò và chơi đàn banjo.

Bên cạnh sự cứng cỏi, thô lỗ, nhân vật Phil có chiều sâu tâm lý cùng câu chuyện nền phức tạp. Cumberbatch đã xử lý khéo léo để những phút yếu đuối, cô đơn của Phil vẫn rất chân thật mà không lạc lõng. Anh hiện nhận đề cử "Nam diễn viên xuất sắc mảng điện ảnh, chính kịch" tại Quả Cầu Vàng 2022, thắng tại các giải New York Film Critics Circle, Chicago Film Critics Association...

The Power of the Dog dự kiến là cái tên nổi bật trên đường đua Oscar 2022. Chuyên trang dự đoán Oscar Gold Derby xếp tác phẩm ở vị trí đầu bảng cho các hạng mục "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc", "Nữ phụ xuất sắc", "Nam phụ xuất sắc" và "Kịch bản chuyển thể xuất sắc". Dù ngưng làm phim điện ảnh hơn một thập kỷ, nhà sản xuất, đạo diễn kiêm biên kịch Jane Campion chứng minh tài năng không hề mai một với tác phẩm kỹ lưỡng và có thông điệp hợp thời. Trang IndieWire nhận xét: "Jane Campion tham gia nhiều dự án trong 12 năm qua, nhưng khi xem xong The Power of the Dog, chúng ta có cảm nhận rằng suốt thời gian ấy, bà chỉ ngồi yên lặng trong phòng tối để mài một con dao sắc lẹm".

Kirsten Dunst đứng trước cơ hội tranh giải hạng mục "Nữ phụ xuất sắc". Nhân vật Peter Gordon mang đến nhiều bất ngờ nhất trong phim, được tờ Vanity Fair ghi nhận: "Vai diễn thử thách nhất trong sự nghiệp diễn viên trẻ Kodi Smitt-McPhee có thể sẽ giúp anh nhận đề cử Oscar đầu tiên cho 'Nam phụ xuất sắc'".

Phim nhận điểm 95% "Tươi" từ chuyên trang bình phim Rotten Tomatoes. Phim hiện có thể xem với phụ đề tiếng Việt trên nền tảng chiếu trực tuyến Netflix.

Đức Khánh