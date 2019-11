Mỹ sa thải Bộ trưởng Hải quân

Lầu Năm Góc buộc Bộ trưởng Hải quân Richard Spencer từ chức vì cách xử lý vụ đặc nhiệm SEAL bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper yêu cầu Bộ trưởng Hải quân Spencer từ chức hôm 24/11 sau khi mất lòng tin vào ông vì sự thiếu thật thà trong các cuộc trao đổi với Nhà Trắng liên quan đến vụ xử lý trung sĩ đặc nhiệm Edward Gallagher, theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman.

Trong tuyên bố sau đó, ông Esper cũng nói rằng ông mất tín nhiệm vào Spencer vì những tuyên bố riêng của Bộ trưởng Hải quân về vụ này khác xa những gì ông nói công khai.

Bộ trưởng Hải quân Mỹ được cho là đã bí mật thỏa thuận với các quan chức Nhà Trắng mà không thông báo cho cấp trên, trong đó Spencer bảo đảm Gallagher được xuất ngũ với tư cách lính đặc nhiệm SEAL và có đầy đủ lương hưu nếu Nhà Trắng không can thiệp vào vụ xử hạ sĩ quan này.

Bộ trưởng Esper và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley chỉ biết tới sự việc này sau khi nói chuyện với Tổng thống Donald Trump hồi cuối tuần trước.

Bộ trưởng Spencer trong một cuộc họp tại Nhà Trắng hồi tháng 7. Ảnh: Reuters.

"Đáng tiếc là tôi không còn tín nhiệm Bộ trưởng Spencer cho vai trò hiện nay. Tôi chúc Richard gặp mọi điều tốt lành", Bộ trưởng Esper cho biết trong thông cáo được Lầu Năm Góc đăng hôm nay.

Truyền thông Mỹ sau đó đăng bức thư của Spencer, trong đó ông xác nhận mình đã không còn là Bộ trưởng Hải quân. "Tôi không còn chia sẻ quan điểm chung với Tổng tư lệnh, người đã bổ nhiệm tôi, liên quan đến những nguyên tắc chủ chốt về mệnh lệnh và kỷ luật", Spencer viết.

Gallagher hồi tháng 10 bị hải quân Mỹ giáng cấp từ thượng sĩ xuống trung sĩ và chịu án 4 tháng tù do chụp ảnh bên thi thể một phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Mosul, Iraq năm 2017. Đặc nhiệm này còn bị cáo buộc sát hại tay súng IS tuổi thiếu niên sau khi đối phương đã đầu hàng, cũng như nã đạn bừa bãi vào dân thường, nhưng tòa án quân sự Mỹ cho rằng không đủ chứng cứ để tuyên án Gallagher các tội danh này.

Trump hôm 15/11 quyết định ân xá và khôi phục quân hàm cho Gallagher, yêu cầu hải quân Mỹ dọn đường để binh sĩ này có thể xuất ngũ với đầy đủ phụ cấp và lương hưu.

Tuy nhiên, hải quân Mỹ thông báo sẽ mở phiên điều trần đầu tiên ngày 2/12 dưới sự chủ trì của chuẩn đô đốc Collin Green, tư lệnh tác chiến đặc nhiệm hải quân Mỹ, nhằm xác định liệu Gallagher còn đủ tiêu chuẩn phục vụ trong SEAL hay không, bất chấp sự phản đối từ Tổng thống Trump.

Tờ NYTimes hôm 23/11 đưa tin Bộ trưởng Spencer đe dọa sẽ từ chức nếu Trump ký một mệnh lệnh yêu cầu hải quân Mỹ chấm dứt cuộc điều tra nhằm loại Gallagher khỏi lực lượng đặc nhiệm SEAL.

Tuy nhiên, Spencer hôm 24/11 bác bỏ thông tin này. "Có tin đồn rằng tôi đe dọa sẽ từ chức. Nhưng tôi chưa từng đe dọa như thế", Spencer nói với truyền thông tại một hội nghị an ninh ở Halifax, Canada hôm 23/11. Bộ trưởng Hải quân Mỹ khẳng định "việc tuân thủ trật tự và kỷ luật cũng có nghĩa là tuân theo mệnh lệnh của Tổng thống Mỹ".

