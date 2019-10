Đặc nhiệm Mỹ bị giáng cấp vì tạo dáng bên xác chết

MỹCựu đặc nhiệm SEAL Edward Gallagher bị giáng từ thượng sĩ xuống trung sĩ nhất do chụp ảnh với thi thể một phiến quân IS năm 2017.

"Quyết định được Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, Đô đốc Mike Gilday đưa ra sau khi xem xét cẩn thận biên bản phiên xét xử và yêu cầu khoan hồng từ luật sư của Gallagher", theo thông cáo do phát ngôn viên của Gilday cung cấp.

Gallagher mất 200.000 USD trong quỹ lương hưu sau khi bị giáng cấp. Theo luật của hải quân Mỹ, Gallagher có thể bị giáng xuống cấp bậc thấp nhất vì bị giam trong thời gian dài song đô đốc Gilday không ra quyết định đó.

Edward Gallagher cùng vợ Andrea Gallagher rời tòa án tại căn cứ hải quân San Diego sau phiên xét xử ngày 7/2. Ảnh: Reuters.

Gallagher bị bắt vào tháng 9/2018 với cáo buộc đâm chết một tay súng IS ở thành phố Mosul, Iraq năm 2017 khi phiến quân này bị lực lượng đặc nhiệm SEAL bắt làm tù binh và điều trị vết thương. Đặc nhiệm này còn tạo dáng bên thi thể của phiến quân IS này để chụp ảnh.

Một số đồng đội tố cáo hành vi này của Gallagher, gọi anh ta là "kẻ táo tợn và khát máu", đồng thời cho biết anh ta đã bắn một cô gái và một cụ già và dọa giết họ nếu báo cáo hành động này với cấp trên.

Trong phiên xử hồi tháng 7, Gallagher lĩnh án bốn tháng tù và nộp phạt hơn 10.700 USD trong bốn tháng do hành vi chụp ảnh với thi thể phiến quân IS. Gallagher không phải ngồi tù do đã bị giam chín tháng trước khi phiên tòa diễn ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã can thiệp để Gallagher được trả tự do và chúc mừng đặc nhiệm này sau khi được miễn tội giết người. Đại diện hãng luật bào chữa cho Gallagher nói vụ án có nhiều lỗ hổng khi các điều tra viên và công tố viên vi phạm quy định khi bắt Gallagher, đồng thời cho rằng các thành viên bất mãn trong đội đặc nhiệm SEAL đã dựng chuyện để Gallagher bị mất chức.

Nguyễn Tiến (Theo Fox News)