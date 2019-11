Trump ân xá cho các sĩ quan

MỹTrump ân xá cho hai sĩ quan nghi phạm tội ác chiến tranh tại Afghanistan, khôi phục cấp bậc cho một đặc nhiệm SEAL từng hoạt động ở Iraq.

Hai sĩ quan lục quân được ân xá là Mathew L. Golsteyn và Clint Lorance và đặc nhiệm SEAL được khôi phục cấp bậc là Edward Gallagher, một quan chức giấu tên cho biết ngày 15/11. Những người này được Trump thông báo qua điện thoại.

Trump ra quyết định bất chấp phản đối của một số quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, ba quan chức giấu tên khác cho biết. Một số chỉ huy quân đội lo ngại động thái của Trump sẽ làm suy yếu hệ thống tư pháp quân sự của Mỹ. Quyết định của Trump sẽ không gặp khó khăn do ông đứng đầu hệ thống tư pháp quân sự với tư cách là tổng tư lệnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong sự kiện về giá dịch vụ y tế tại Nhà Trắng ngày 15/11. Ảnh: AP.

Thiếu tá Mathew Golsteyn, người được trao huy chương Sao bạc, bị điều tra trong nhiều năm và từng ra tòa án binh năm 2010 do nghi có liên quan đến cái chết của một nghi phạm chế tạo bom ở Afghanistan. Phiên tòa xử Golsteyn về tội danh giết người dự kiến diễn ra năm 2020. Luật sư Phillip Stackhouse của Golsteyn cho biết ông được thân chủ thông báo sẽ được ân xá.

Cựu trung úy Clint Lorance bị kết án giết người cấp độ hai năm 2013 vì ra lệnh cho binh sĩ dưới quyền nổ súng vào ba người đàn ông ở Afghanistan không mang vũ khí hồi tháng 7/2012, khiến hai người chết và một người bị thương. Lorance lĩnh án 20 năm tại nhà tù quân sự ở Fort Leavenworth, Kansas.

Cựu đặc nhiệm SEAL Edward Gallagher bị giáng cấp từ thượng sĩ xuống trung sĩ nhất do chụp ảnh bên thi thể một phiến quân IS năm 2017 tại Mosul, Iraq. Gallagher từng bị cáo buộc giết người song sau đó được miễn tội danh này. Gallagher bị kết án 4 tháng tù nhưng không phải thi hành do đã bị giam 9 tháng trước khi phiên tòa diễn ra hồi tháng 7.

Nguyễn Tiến (Theo WP)