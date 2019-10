Mỹ dọa tấn công mọi lực lượng tiếp cận mỏ dầu ở Syria

Mỹ sẽ dùng sức mạnh áp đảo đáp trả mọi lực lượng đe dọa binh sĩ tại các mỏ dầu ở đông bắc Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.

"Vào thời kỳ cao điểm của al-Baghdadi, các mỏ dầu cung cấp phần lớn nguồn tài chính cho Nhà nước Hồi giáo (IS) để phục vụ hoạt động khủng bố. Lính Mỹ sẽ đóng quân tại khu vực chiến lược này nhằm ngăn IS tiếp cận các tài nguyên sống còn. Chúng tôi sẽ sử dụng sức mạnh quân sự áp đảo để đối phó mọi lực lượng đe dọa an toàn của binh sĩ tại đó", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm qua nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng Esper chỉ trả lời "có" khi được hỏi liệu Mỹ sẵn sàng đáp trả lực lượng Nga và quân đội chính phủ Syria hay không, nhưng không cho biết thêm chi tiết. "Mục đích cơ bản khi kiểm soát các mỏ dầu là ngăn chặn IS trỗi dậy", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói thêm.

Quan chức Lầu Năm Góc giấu tên hôm 25/10 cho biết Mỹ dự kiến triển khai hàng trăm binh sĩ và 30 xe tăng chiến đấu chủ lực tới bảo vệ các mỏ dầu tại vùng Deir Ezzor, phía đông Syria. Lực lượng này sẽ lấy từ một đơn vị đang hiện diện tại Trung Đông, đánh dấu lần đầu tiên Washington đưa xe tăng đến lãnh thổ Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/10 xác nhận quân đội Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi, đồng thời khẳng định nguồn dầu mỏ ở Syria là ưu tiên với an ninh quốc gia Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng mong muốn đạt thỏa thuận với Exxon Mobil hoặc các công ty năng lượng khác nhằm khai thác dầu mỏ ở Syria.

Giải thích cho kế hoạch này, Trump nói rằng dầu mỏ Syria rất có giá trị vì nhiều lý do. "Thứ nhất, đây là nhiên liệu tiếp tế của IS. Thứ hai, nó giúp cho người Kurd vì nó về cơ bản bị lấy đi từ người Kurd. Và thứ ba, nó có thể giúp chúng ta, vì chúng ta cũng nên có phần của mình", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

