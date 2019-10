Mỹ định điều xe tăng bảo vệ mỏ dầu ở Syria

Lầu Năm Góc dự kiến triển khai binh sĩ, xe tăng tới các mỏ dầu ở đông bắc Syria nhằm ngăn chúng rơi vào tay IS, quan chức Mỹ nói.

"Một trong những thành công lớn nhất của Mỹ trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) là giành quyền kiểm soát các mỏ dầu ở đông Syria, nguồn thu tài chính quan trọng của IS. Mỹ sẽ củng cố vị trí, phối hợp với đối tác người Kurd bằng cách tăng cường lực lượng tới đông bắc Syria, ngăn các mỏ dầu rơi vào tay IS hoặc những lực lượng gây bất ổn", quan chức Lầu Năm Góc giấu tên hôm nay cho biết.

Xe tăng Mỹ triển khai tại Kuwait hồi tháng 7. Ảnh: US Army.

Một quan chức khác nói với hãng tin Fox News rằng đợt điều quân này sẽ gồm hàng trăm binh sĩ và 30 xe tăng chiến đấu chủ lực, tương đương nửa lữ đoàn xe tăng tiêu chuẩn của Mỹ. Lực lượng này sẽ lấy từ một đơn vị đang hiện diện tại Trung Đông và triển khai đến Deir Ezzor, đánh dấu lần đầu tiên Washington đưa xe tăng đến lãnh thổ Syria.

"Chúng ta phải chặn nguồn tiền này của IS để bảo đảm chúng không trỗi dậy", quan chức Mỹ nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/10 thông báo rút quân Mỹ khỏi Syria nhanh nhất có thể, nhằm tránh chiến dịch quân sự chống người Kurd do Thổ Nhĩ Kỳ phát động ở phía bắc Syria. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng sau đó khẳng định "một lực lượng nhỏ sẽ ở lại" bảo vệ những mỏ dầu ở miền đông nước này.

Vị trí tỉnh Deir Ezzor (còn gọi là Deir al-Zour) của Syria. Đồ họa: BBC.

Vũ Anh (Theo AFP)