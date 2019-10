Trump xác nhận thủ lĩnh tối cao IS đã chết

Trump cho biết thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi đã chết sau một cuộc đột kích trong đêm của quân đội Mỹ ở Syria.

Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Independent.

Baghdadi đã tự sát bằng cách tự kích nổ đai bom, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay cho biết trong một thông báo từ Nhà Trắng được phát sóng trên truyền hình. "Hắn ta là một kẻ bệnh hoạn và đồi trụy và giờ hắn không còn nữa", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Cái chết của Baghdadi là một thắng lợi quan trọng đối với Tổng thống Trump sau khi ông bất ngờ ra quyết định rút binh sĩ Mỹ khỏi Syria và nhận về hàng loạt ý kiến chỉ trích dữ dội, từ cả các thành viên đảng Cộng hòa, rằng động thái này sẽ giúp Nhà nước Hồi giáo (IS) hồi sinh.

"Kẻ côn đồ từng dành nhiều nỗ lực đe dọa người khác đã dành những giây phút cuối đời trong nỗi sợ hãi và hoảng loạn khi các lực lượng Mỹ bao vây hắn ta", Trump cho hay. "Hắn ta chạy tới cuối đường hầm trong khi bị chó của chúng ta đuổi theo. Hắn kích hoạt đai bom tự sát bên cạnh ba con. Cơ thể hắn ta không còn nguyên vẹn, bị vùi lấp dưới đường hầm".

Baghdadi sinh ra tại Iraq, được cho là khoảng 47 - 49 tuổi. Hắn trở thành thủ lĩnh tối cao IS vào năm 2010 và lãnh đạo nhóm giành được những vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria. Tháng 5/2014, Baghdadi tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo tại Mosul, Iraq, và đó cũng là lần xuất hiện công khai duy nhất của hắn.

Các lực lượng dân quân do Mỹ hậu thuẫn hồi cuối tháng 3 đánh bại IS tại thành trì Baghouz ở Syria, nhưng không bắt được Baghdadi. Thủ lĩnh tối cao IS cùng nhiều tay chân thân tín được cho là đang ẩn náu tại khu vực sa mạc ở biên giới giữa Iraq và Syria.

Hồi tháng 4, Baghdadi xuất hiện lần đầu tiên sau 5 năm trong một video thừa nhận sự thất bại ở Syria, nhưng khẳng định nhóm sẽ không đầu hàng và tiếp tục trả thù cho những tay súng đã bị tiêu diệt. Trong lần tái xuất hồi tháng 9, Baghdadi yêu cầu thuộc hạ giải phóng các thành viên IS khỏi nhà tù để tiếp tục tấn công ở nhiều quốc gia và nhắm mục tiêu vào những thẩm phán đang điều tra các thành viên của nhóm.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)