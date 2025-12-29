Thay đổi đơn giản trong lối sống giảm nguy cơ gout

Uống đủ nước, kiểm soát cân nặng, tập thể dục đều đặn, bổ sung chất xơ và vitamin C giúp cơ thể tăng đào thải axit uric, phòng tránh bệnh gout.

Gout là dạng viêm khớp do axit uric tích tụ, tạo tinh thể lắng đọng trong khớp, gây sưng đau, thường gặp ở ngón chân cái. Một số thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống và sinh hoạt hằng ngày có thể góp phần phòng ngừa căn bệnh thường gặp này.

Uống đủ nước

Uống đủ nước giúp thận tăng cường đào thải axit uric ra khỏi cơ thể, từ đó hạn chế sự hình thành và lắng đọng tinh thể trong khớp. Người trưởng thành nên duy trì thói quen uống khoảng 8-12 ly nước mỗi ngày. Người lao động nặng hoặc tập luyện thể thao cường độ cao có thể cần nhiều nước hơn để bù lượng nước mất qua mồ hôi.

Hạn chế rượu bia, nội tạng động vật

Hạn chế rượu bia, nội tạng động vật, thịt đỏ, nước ngọt có ga và các thực phẩm giàu fructose vì chúng làm tăng sản xuất axit uric hoặc cản trở quá trình đào thải của cơ thể. Thay vào đó, nên ưu tiên sữa và các sản phẩm từ sữa ít béo, sữa chua, anh đào và trái cây họ cam quýt. Uống đủ nước, lựa chọn đồ uống không đường, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn protein thực vật cũng hỗ trợ kiểm soát axit uric và phòng ngừa gout.

Tập thể dục

Vận động thường xuyên giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh và cải thiện sức khỏe chuyển hóa. Các hoạt động như đi bộ nhanh, bơi lội, đạp xe làm tăng độ nhạy insulin, giảm béo phì, từ đó làm giảm nguy cơ mắc gout. Duy trì chỉ số khối cơ thể (BMI) hợp lý còn góp phần hạn chế các bệnh lý đi kèm thường gặp ở người bệnh gout.

Tăng cường lượng vitamin C

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ thận tăng bài tiết axit uric, qua đó góp phần giảm nguy cơ gout nhưng không thay thế điều trị y tế. Mỗi người nên ưu tiên bổ sung vitamin C từ thực phẩm như trái cây họ cam quýt, dâu tây, ớt chuông và các loại rau lá xanh. Nhu cầu vitamin C ở người trưởng thành khoảng 75-90 mg mỗi ngày (nữ 75 mg, nam 90 mg), trong khi phụ nữ mang thai hoặc cho con bú cần lượng cao hơn, khoảng 85-120 mg mỗi ngày.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Kháng insulin và đường huyết cao có liên quan đến tăng nồng độ axit uric, làm tăng nguy cơ mắc gout, đặc biệt ở người tiền tiểu đường hoặc tiểu đường. Chỉ số đường huyết bình thường gồm đường huyết lúc đói khoảng 70-99 mg/dL (3,9-5,5 mmol/L), đường huyết sau ăn 2 giờ dưới 140 mg/dL (7,8 mmol/L) và HbA1c (phản ánh mức đường huyết trong 2-3 tháng) dưới 5,7%. Duy trì các chỉ số này thông qua chế độ ăn uống hợp lý và vận động thể chất thường xuyên góp phần giảm nguy cơ gout và các bệnh chuyển hóa đi kèm.

Bổ sung chất xơ

Ngoài hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh, chất xơ còn góp phần điều hòa đường huyết và nồng độ insulin - những yếu tố có liên quan đến nồng độ axit uric. Các thực phẩm giàu chất xơ gồm yến mạch, các loại đậu, trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt. Mỗi người nên tăng dần lượng chất xơ lên khoảng 22-34 g mỗi ngày để nâng cao sức khỏe tổng thể và hỗ trợ phòng ngừa gout.

Ăn trái anh đào

Anh đào giàu anthocyanin - hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, góp phần làm giảm nồng độ axit uric và tần suất các cơn gout. Anh đào còn cung cấp nhiều chất xơ và vitamin C, phù hợp làm món ăn nhẹ bổ dưỡng, ngon miệng. Mỗi người có thể ăn khoảng 10-15 quả mỗi lần. Anh đào chứa melatonin tự nhiên (hormone điều hòa giấc ngủ) và tryptophan giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)