Hành trình tôi mua chung cư 9 tỷ sau 'cú tát' thất nghiệp tuổi 30

Thất nghiệp tuổi 30 khi công ty đóng cửa, tôi quyết định khởi nghiệp để tạo đột phá, thay vì tiếp tục làm thuê với mức lương ổn định.

Tôi năm nay 40 tuổi, đã có 10 năm khởi nghiệp với một công ty chuyên buôn bán thực phẩm, nếm trải gần như trọn vẹn những cung bậc cảm xúc của đời làm chủ: từ hụt hẫng, hoang mang, lo âu đến tự tin, bản lĩnh và vỡ òa hạnh phúc. Nếu nhìn vào hiện tại, khi tôi có một căn hộ chung cư trị giá khoảng 9 tỷ đồng sau 8 năm gây dựng sự nghiệp, nhiều người có thể nghĩ đó là thành quả của may mắn. Nhưng với tôi, đó là kết tinh của một thập kỷ đi qua biến cố, đánh đổi, kiên trì và không ít lần muốn buông xuôi.

Cuối năm 2015, công ty cũ nơi tôi từng gắn bó và xem như một phần tuổi trẻ bất ngờ đóng cửa vì những vấn đề phát sinh. Tôi rơi vào trạng thái thất nghiệp ở tuổi 30. Tôi đã có gia đình, có trách nhiệm tài chính, có những dự định còn dang dở. Cảm giác hụt hẫng, thất vọng và lo lắng bao trùm. Những ngày đầu sau khi công ty đóng cửa, tôi thức trắng nhiều đêm, tự hỏi: "Mình sẽ đi về đâu?".

Tháng 3/2016, sau nhiều ngày trăn trở, tôi quyết định khởi nghiệp để tạo đột phá, thay vì tiếp tục tìm một công việc làm thuê với mức lương ổn định. Năm đầu tiên khởi nghiệp là một thử thách thực sự. Tôi vừa phải học cách vận hành doanh nghiệp, vừa phải tìm hiểu thị trường, vừa phải đối mặt với áp lực dòng tiền. Do còn non trẻ và thiếu kinh nghiệm, công ty tôi liên tục kinh doanh thua lỗ. Hàng tồn kho, chi phí mặt bằng, nhân sự, quảng cáo... đè nặng, có những tháng, doanh thu không đủ bù chi phí. Tôi thậm chí phải lấy tiền tiết kiệm của gia đình để xoay vòng vốn.

Không muốn thua thêm, tôi lao vào học như một người khát nước giữa sa mạc. Tôi học cách bán hàng trên mạng, học cách xây dựng thương hiệu cá nhân, học cách quản lý nhân sự và kiểm soát dòng tiền. Tôi tìm đến những chuyên gia ở các công ty lớn, xin lời khuyên từ những người đi trước, tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, đọc sách về kinh doanh và marketing.

Dần dần, những nỗ lực ấy bắt đầu có kết quả. Công ty tôi thu hút được một lượng khách hàng nhất định. Sản phẩm được biết đến nhiều hơn nhờ kênh online. Trong thời đại số, nếu không biết tận dụng nền tảng trực tuyến, doanh nghiệp nhỏ rất khó tồn tại. Từ chỗ bị động chờ khách hàng tìm đến, tôi chuyển sang chủ động tiếp cận và chăm sóc họ. Doanh thu tăng lên từng chút một, đủ để tôi có thêm niềm tin rằng mình đang đi đúng hướng.

Nhưng khó khăn chưa dừng lại. Bốn năm sau, đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, công việc kinh doanh của tôi lại rơi vào thử thách khắc nghiệt. Thị trường biến động, sức mua giảm, chuỗi cung ứng gián đoạn. Có thời điểm tôi suýt phải đóng cửa công ty và bắt đầu nghĩ tới một mô hình kinh doanh khác.

Đó là giai đoạn tôi phải tự hỏi lại bản thân: liệu mình có nên cố đi tiếp hay dừng lại để bảo toàn những gì còn lại? Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, cắt giảm chi phí không cần thiết, tập trung vào những sản phẩm thiết yếu và đẩy mạnh bán hàng trực tuyến. Trong khó khăn cũng mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp biết thích nghi. Người tiêu dùng chuyển sang mua hàng online nhiều hơn. Nếu không linh hoạt thay đổi, tôi đã bị đào thải.

Đến năm 2024, tôi chính thức mua được căn nhà chung cư đầu tiên với giá gần 9 tỷ đồng. Khoảnh khắc ký vào hợp đồng mua nhà, tôi không chỉ thấy niềm vui của một người sở hữu tài sản lớn, mà còn cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của hành trình đã đi qua. Căn nhà ấy không chỉ là chỗ ở, mà là minh chứng cho sự bền bỉ suốt gần một thập kỷ. Nó nhắc tôi nhớ đến những ngày đầu chật vật, những đêm mất ngủ, những lần thất bại và cả những khoảnh khắc suýt bỏ cuộc.

Nhìn lại 10 năm, tôi thấy thật may mắn vì đã dám bắt đầu. Nếu năm đó tôi chọn sự an toàn, có lẽ hôm nay tôi vẫn là một nhân viên với mức lương ổn định nhưng khó tạo ra bước ngoặt lớn. Dám bước ra khỏi vùng an toàn là điều kiện tiên quyết để thay đổi cuộc đời. Thành công không chỉ đo bằng tiền bạc hay tài sản, mà bằng sự trưởng thành của chính mình. Từ một người hoang mang khi mất việc, giờ tôi tự tin có đủ bản lĩnh để điều hành cả một doanh nghiệp.

Duyên Quỳnh