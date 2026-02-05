U40 quyết không nghỉ việc dù lương 16 triệu

Nhiều người khuyên tôi nên nghỉ việc để tìm công việc khác lương cao hơn, hoặc mạnh dạn khởi nghiệp để 'bứt phá' thu nhập, nhưng tôi nói không.

Năm nay, tôi tròn 40 tuổi, đang làm việc văn phòng với mức lương chỉ khoảng 16 triệu đồng một tháng - con số không cao nếu so với mặt bằng chi tiêu ở thành phố. Không ít người khuyên tôi nên nghỉ việc để tìm cơ hội khác tốt hơn, hoặc mạnh dạn khởi nghiệp để "bứt phá" thu nhập. Nhưng ở tuổi này, tôi hiểu rõ vị trí và khả năng của mình hơn ai hết, nên tôi chọn cách ở lại.

Tôi từng thử gửi hồ sơ xin việc cách đây hai năm, chỉ để tự kiểm chứng cơ hội của bản thân. Kết quả là phần lớn không nhận được phản hồi. Một vài nơi gọi phỏng vấn thì hỏi rất kỹ về tuổi tác, khả năng gắn bó lâu dài, mức lương kỳ vọng. Có chỗ thẳng thắn nói rằng họ ưu tiên người trẻ hơn vì "dễ đào tạo và linh hoạt". Những lần ấy khiến tôi nhận ra, sau tuổi 40, cơ hội tìm một công việc ổn định, đúng chuyên môn, mức lương khá không còn nhiều như trước.

Còn về chuyện khởi nghiệp, tôi cũng từng nghĩ đến. Nhưng nhìn lại túi tiền, kinh nghiệm và các mối quan hệ đang có, tôi biết mình chưa đủ khả năng để đánh đổi. Gia đình tôi còn nhiều khoản chi cố định hàng tháng: tiền ăn uống, học hành cho con, chi phí sinh hoạt mỗi tháng khoảng 15-20 triệu đồng. Nếu tôi nghỉ việc để thử một hướng đi mạo hiểm, chỉ cần thất bại vài tháng là cả nhà rơi vào bế tắc.

>> Chồng tôi muốn nghỉ việc lương 15 triệu để khởi nghiệp ở tuổi 45

Vì vậy, tôi chọn cách khác: giữ công việc chính làm trụ cột, đồng thời làm thêm hai việc phụ để tăng thu nhập. Ban ngày tôi làm việc văn phòng như thường lệ. Buổi tối, tôi nhận thêm việc làm online liên quan đến chuyên môn, mỗi tháng mang về khoảng 10 triệu đồng. Cuối tuần, tôi chạy thêm một công việc thời vụ, thu nhập trung bình 8-9 triệu đồng. Cộng lại, tổng thu nhập từ ba nguồn dao động quanh mức 35 triệu đồng mỗi tháng.

Tất nhiên, để duy trì ba công việc một lúc như vậy, lịch làm việc của tôi rất dày đặc. Có những ngày, tôi làm việc tới 10-12 tiếng, gần như không có khái niệm nghỉ ngơi trọn vẹn. Nhưng đổi lại, tôi có sự chủ động về tài chính. Từ chỗ chỉ đủ chi tiêu, gia đình tôi bắt đầu để ra được cả chục triệu đồng mỗi tháng cho tiết kiệm và dự phòng rủi ro. Quan trọng hơn, tôi không phải sống trong tâm lý nơm nớp lo mất việc giữa chừng.

Nhiều người hỏi tôi có mệt không? Câu trả lời đương nhiên là "có". Nhưng cái mệt này, tôi thấy rõ nguyên nhân và giới hạn của nó. Tôi mệt vì làm thêm nhiều công việc, chứ không mệt mỏi vì bất an. Ở tuổi 40, tôi không còn mơ những bước nhảy vọt nhanh chóng. Tôi chọn sự chắc chắn, tích lũy chậm nhưng đều đặn, giữ lấy công việc mình đang có và tận dụng thời gian, sức lực còn lại để tăng thu nhập.

Tôi tin rằng, với những người bắt đầu bước sang tuổi trung niên, đồng lương còn thấp, nhưng chưa đủ vốn để khởi nghiệp, thì nhảy việc chưa chắc đã là một lựa chọn khôn ngoan. Thay vì liều lĩnh với những thử thách mới, tại sao không kiên trì làm nhiều việc cùng lúc? Với tôi, đó là cách thực tế nhất để có được sự ổn định và an toàn.

Dũng Võ