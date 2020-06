Thành viên BTS bị chỉ trích

Suga, thành viên nhóm BTS, bị chỉ trích vì ca khúc sử dụng đoạn thuyết giảng của Jim Jones - thủ lĩnh giáo phái từng ép 900 người tự tử.

Suga thành tâm điểm làng giải trí Hàn từ cuối tháng 5 sau khi ra mắt ca khúc What Do You Think, sử dụng giọng nói của Jim Jones. Big Hit, công ty quản lý nam ca sĩ, giải thích họ sử dụng đoạn phát biểu vì hợp giai điệu bài hát. Hai nhà sản xuất và Suga không biết Jim Jones. Big Hit xin lỗi vì thiếu hiểu biết đồng thời xóa phần thuyết giảng khỏi ca khúc, phát hành phiên bản mới.

Ca sĩ Suga (nghệ danh khác: Agust D). Anh sinh năm 1993, hoạt động âm nhạc từ năm 2010. Ảnh: Big Hit.

Tuy nhiên ngày 3/6, trang Dispatch đăng bài viết với nội dung nghi ngờ Big Hit nói dối. Tờ này cho rằng nếu muốn đưa đoạn nhạc hay lời của người khác vào bài hát, công ty này phải có sự đồng ý của người đó hoặc bản quyền từ công ty sở hữu. Dispatch đã hỏi đại diện của Big Hit có tìm kiếm từ khóa về Jim Jones hay không song họ từ chối trả lời.

Phản hồi bài báo, Big Hit khẳng định lại họ chọn đoạn thuyết giảng vì phù hợp tiết tấu, âm hưởng bài hát, không có dụng ý gì thêm.

Trên nhiều diễn đàn, đông đảo khán giả chỉ trích Big Hit và Suga "ấu trĩ, máu lạnh" khi đưa đoạn thuyết giảng của kẻ giết người vào bài hát. Các khán giả viết: "Sinh viên làm powerpoint muốn chèn cái gì vào bài cũng phải ghi nguồn, vậy mà họ sử dụng lời người khác mà không kiểm tra gì?", "Suga được quảng bá là thiên tài âm nhạc, biết sản xuất nhạc nhưng khi có chuyện, lại đổ cho nhà sản xuất khác", "Họ đang cổ vũ cho tà giáo?"...

MV "Daechwita" của Suga MV "Daechwita" phát hành cuối tháng 5 của Suga. Video: Big Hit.

Một số khán giả bênh vực Suga, cho rằng bài What Do You Think phản ánh những thói xấu trong xã hội. Ca khúc sử dụng đoạn thuyết giảng của Jim Jones với ý nghĩa phê phán sự giả dối, độc ác chứ không có ý bênh vực, ủng hộ giáo phái.

Jim Jones (1931-1978) sinh ở Mỹ, sáng lập giáo phái Peoples Temple năm 1955, tín đồ chủ yếu người da màu. Các thành viên thường bị sỉ nhục, đánh đập, tống tiền. Những người phạm lỗi bị nhốt trong nhà tù nhỏ như quan tài hoặc bỏ lại qua đêm trong giếng cạn. Năm 1978, Jim Jones yêu cầu các tín đồ tập hợp để tự tử tập thể. 900 người, trong đó khoảng một phần ba trẻ em, chết trong đau đớn sau chỉ đạo của Jim Jones.

Như Anh (theo Dispatch)