BTS đứng đầu top sao quyền lực tại Hàn Quốc

Nhóm nhạc BTS vượt Blackpink, dẫn đầu danh sách 40 ngôi sao quyền lực nhất năm tại Hàn Quốc.

Ngày 28/4, Forbes Korea công bố danh sách những nhân vật nổi tiếng quyền lực - Korea Power Celebrity. BTS đứng hạng nhất, tăng hai hạng so với năm ngoái. Nhóm nhạc nam được đánh giá thành công với album Map of the Soul: 7, phá hàng loạt kỷ lục về lượt xem, doanh thu trong nước và thế giới.

BTS tại lễ trao giải Grammy 2020. Ảnh: Yahoo.

Kết quả này được công bố thường niên vào khoảng tháng 4, dựa trên bốn chỉ số: lợi nhuận (từ việc đóng phim, bán album, hợp đồng quảng cáo và kinh doanh), quan hệ truyền thông, hoạt động và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

BTS được thành lập năm 2010 và hoạt động từ tháng 5/2013. Bảy chàng trai có liên tiếp ba album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard trong 11 tháng, thành tích chưa nghệ sĩ nào đạt được từ năm 1995. Tháng 4/2019, nhóm được vinh danh trong danh sách 100 người ảnh hưởngnhất thế giới củaTime. BTS là nghệ sĩ châu Á duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng.

MV On của BTS MV "On" của BTS. Video: Youtube.

Blackpink - đứng đầu danh sách năm ngoái - rơi xuống vị trí thứ ba, sau tuyển thủ bóng chày Ryu Hyun Jin. Giống BTS, Blackpink tập trung vào thị trường quốc tế năm qua, trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại lễ hội Coachella (Mỹ). Twice là nhóm nhạc còn lại lọt vào top 40, đứng hạng chín.

Blackpink diễn tại lễ hội Coachella năm ngoái. Ảnh: Yahoo.

Một số ca sĩ solo được vinh danh như: Kim Hee Chul (hạng 10), Song Ga In (hạng 11), Jang Yoon Jung (hạng 15), IU (hạng 19), Lee Seung Gi (hạng 21), Hong Jin Young (hạng 25), Hong Ja (hạng 28) và Jeong Mi Ae (hạng 39).

Ở lĩnh vực điện ảnh, đạo diễn Bong Joon Ho dẫn đầu khi được xếp ở vị trí thứ năm trong danh sách. Năm qua, ông phá kỷ lục phòng vé và giành được vô số giải thưởng danh giá trên thế giới với Parasite. Tại Oscar 2020, Bong Joon Ho bốn lần được xướng tên ở hạng mục đạo diễn, kịch bản gốc, phim quốc tế và phim xuất sắc. Một số diễn viên như Kim Nam Gil, Jung Hae In, Hyun Bin... cũng góp mặt.

Đạo diễn Bong Joon Ho tại lễ trao giải Oscar 2020. Ảnh: Slate Magazine.

Danh sách cũng bao gồm nhiều MC, nghệ sĩ hài và vận động viên, huấn luyện viên thể thao. Ông Park Hang Seo - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam - được vinh danh ở vị trí 38.

Đạt Phan (theo Forbes)