6 cột mốc trong sự nghiệp BTS

Tối 21/2, BTS trở lại làng nhạc với album "Map of the soul: 7" cùng MV chủ đề "On". Sau vài giờ phát hành, 20 ca khúc trong album chiếm 20 vị trí đầu trên bảng xếp hạng iTunes Mỹ. BTS là nghệ sĩ đầu tiên đạt thành tích này. Riêng MV "On" đạt 10 triệu lượt xem chỉ sau một tiếng năm phút, phá kỷ lục MV "Me!" của Taylor Swift giữa năm 2019.

"Map of the Soul: 7" là album thứ tư liên tiếp của BTS đứng đầu Billboard 200 - bảng xếp hạng album bán chạy trong tuần tại Mỹ. Album đạt doanh số 422.000 bản tại thị trường Mỹ, từ ngày 20 đến 27/2. Truyền thông Mỹ cho biết "Map of the Soul: 7" là album của một nhóm nhạc có doanh số mở màn cao nhất trong bốn năm qua, kể từ "Made in the A.M" (459.000 bản) của nhóm One Direction cuối năm 2015. Video: BigHit.