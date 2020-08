Thành viên Blackpink lần đầu nhận vai nữ chính

Ca sĩ Jisoo - một trong bốn thành viên Blackpink - lần đầu đóng chính một series truyền hình.

Ngày 18/8, nguồn tin từ YG Entertainment - công ty quản lý Blackpink - xác nhận với MyDaily nữ ca sĩ nhận vai chính trong series Snowdrop, dự kiến chiếu trên kênh JTBC. Đạo diễn Jo Hyun Tak và biên kịch Yoo Hyun Mi, từng thành công với SKY Castle, chỉ đạo sản xuất bộ phim.

Ca sĩ Jisoo, thành viên lớn tuổi nhất nhóm Blackpink. Ảnh: SCMP.

Snowdrop sẽ là lần đầu tiên Jisso nhận vai chính sau những lần xuất hiện với tư cách khách mời trong series hài The Producers. Năm ngoái, cô góp mặt trong Arthdal Chronicles, vào vai người yêu của nhân vật Sa Ya (Song Joong Ki đóng).

Jisoo, sinh năm 1995, là thành viên lớn tuổi nhất Blackpink. Thời gian qua, cô cùng các đồng đội chuẩn bị cho sự trở lại của nhóm. Ngày 28/8, Blackpink sẽ phát hành ca khúc hợp tác Selena Gomez. Album tiếp theo của nhóm dự kiến ra mắt đầu tháng 10. Hồi tháng 6, nhóm giới thiệu MV How You Like That, sáng tác đầu tiên trong album mới.

MV How you like that MV "How You Like That". Video: YG Entertainment.

Đạt Phan (theo MyDaily)