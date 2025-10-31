Thành và bại trong một năm của Amorim ở Man Utd

Tháng 11/2024, Amorim ra mắt Man Utd bằng trận hòa 1-1 trên sân của Ipswich Town ở Ngoại hạng Anh. Marcus Rashford mở tỷ số ở phút thứ 2, nhưng Omari Hutchinson gỡ hòa ngay trước khi hiệp một kết thúc.
Trận hòa với đội về sau phải xuống hạng khởi đầu cho một năm thành bại thất thường của HLV người Bồ Đào Nha.
Ngay sau đó, Man Utd thắng Everton 4-0. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, họ thua năm trong sáu trận tiếp theo, gồm cả ba trận tiếp Nottingham Forest, Bournemouth và Newcastle.
Amorim cũng gặp nhiều vấn đề về mặt nhân sự và bùng phát mâu thuẫn với Rashford, cầu thủ ghi ba bàn trong hai trận đầu. Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025, Amorim cho Aston Villa mượn Rashford và Betis mượn Antony.
Nửa cuối mùa 2024-2025, mỗi khi ghế HLV lung lay, Amorim thường có những trận mang tính giải cứu, như thắng Man City 2-1, hòa Liverpool 2-2, Arsenal 1-1 và Man City 0-0.
Nhưng sau đó, vòng lặp tiếp tục với những thất bại khó hiểu và lối chơi gây thất vọng trước những đối thủ không quá mạnh.
Man Utd chỉ thắng một trong chín trận cuối Ngoại hạng Anh 2024-2025, kết thúc mùa giải ở vị trí 15 và 42 điểm - thành tích tệ nhất lịch sử CLB.
Trái với sự u ám ở Ngoại hạng Anh, Europa League trở thành liều thuốc hồi sức cho đội bóng tàn tạ.
Họ thắng Sociedad chung cuộc 5-2 ở vòng 1/8, trước khi ngược dòng hạ Lyon 7-6 ở tứ kết. Hai bàn vào lưới Lyon của Kobbie Mainoo (phút 120) và Harry Maguire (120+1) giúp người hâm mộ khôi phục ký ức về truyền thống ngược dòng dưới thời cựu HLV Alex Ferguson.
Man Utd tiếp tục thắng thuyết phục ở bán kết, khi đè bẹp Bilbao chung cuộc 7-1, để vào chung kết cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 2021.
Nhưng giống như những gì từng diễn ra, ở chung kết đội bóng của Amorim rơi vào tình trạng "đang hay thì đứt dây đàn". Họ thua Tottenham 0-1, bỏ lỡ danh hiệu và vé dự Champions League.
Trận này, Amorim gây tranh cãi khi để Alejandro Garnacho khởi đầu trên ghế dự bị. Sau đó, mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn đổ vỡ.
Hè 2025, Man Utd mạnh tay đẩy những cầu thủ không hợp ý Amorim. Họ bán đứt tiền đạo Garnacho và Antony, đồng thời cho mượn Rashford, Jadon Sancho, Rasmus Hojlund và Andre Onana.
Ở chiều ngược lại, với 300 triệu USD được cấp, Amorim chiêu mộ Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Senne Lammens.
Tuy nhiên, Man Utd tiếp tục chịu những kết quả thất thường đầu mùa 2025-2026. Một trong đó là trận thua đội hạng dưới Grimsby Town ở vòng hai Cup Liên đoàn, với tỷ số luân lưu 11-12.
Sau nhiều cú sốc, Man Utd của Amorim bắt đầu định hình. Họ thắng bốn trong năm trận Ngoại hạng Anh gần nhất, gồm hai trận thắng Chelsea và Liverpool cùng tỷ số 2-1. Từ vị trí 15 mùa trước, Man Utd nhảy lên thứ 6, giành 16 điểm sau 9 vòng và chỉ kém một điểm so với top 4.
Tổng cộng, trong vòng một năm, Amorim đã dẫn dắt Man Utd 52 trận, với 21 thắng, 12 hòa và 19 thua. Tỷ lệ thắng khoảng 40%, kém xa so với 70% thời dẫn dắt Braga và Sporting. Nhưng, nếu tính từ đầu mùa 2025-2026, tỷ lệ thắng là 50%.
Ngọc Tuấn
Ảnh: Reuters, AFP, PA, AP, CLB