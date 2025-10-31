Thành và bại trong một năm của Amorim ở Man Utd

Tháng 11/2024, Amorim ra mắt Man Utd bằng trận hòa 1-1 trên sân của Ipswich Town ở Ngoại hạng Anh. Marcus Rashford mở tỷ số ở phút thứ 2, nhưng Omari Hutchinson gỡ hòa ngay trước khi hiệp một kết thúc.

Trận hòa với đội về sau phải xuống hạng khởi đầu cho một năm thành bại thất thường của HLV người Bồ Đào Nha.