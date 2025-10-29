Ferdinand: 'Amorim đang chơi trò cò quay Nga ở Man Utd'

Cựu trung vệ Rio Ferdinand cho rằng HLV Ruben Amorim đang mạo hiểm với công việc tại Man Utd, dù đội bóng đang có dấu hiệu hồi sinh.

Sau khởi đầu bết bát khiến chiếc ghế HLV của Amorim bị đặt dấu hỏi, Man Utd bất ngờ liên tiếp thắng Sunderland, Liverpool và Brighton, để leo lên thứ sáu Ngoại hạng Anh. Tinh thần đội bóng được cải thiện rõ rệt, còn đồng chủ sở hữu Jim Ratcliffe cũng công khai ủng hộ HLV người Bồ Đào Nha.

Rio Ferdinand (trái) và Ruben Amorim. Ảnh: TeamTalk

Tuy nhiên, Ferdinand vẫn tỏ ra thận trọng. Trên chương trình Rio Ferdinand Presents, ông nói: "Tôi ngưỡng mộ Amorim ở một mức độ nhất định. Nhưng cậu ấy đang chơi trò cò quay Nga với công việc. Amorim không thay đổi nhiều, chỉ tinh chỉnh một chút trong lối chơi. Nhiều người hâm mộ đã yêu cầu điều đó. Chỉ cần điều chỉnh, không cần phá bỏ mọi thứ".

Theo Ferdinand, Amorim vẫn kiên định với triết lý gây áp lực tầm cao, song đã tiết chế hơn trong cách tổ chức phòng ngự. "Man Utd không thể gây áp lực suốt 90 phút nếu không phải là một đội cực mạnh như PSG", cựu trung vệ 46 tuổi nói thêm. "Amorim nhận ra điều đó. Nhưng nếu cậu ấy thay đổi hoàn toàn, có lẽ đã mất việc".

Cò quay Nga là trò đặt một viên đạn vào ổ quay súng, quay ngẫu nhiên chỉ vào một người, và người đó phải bóp cò về chính họ. Ferdinand ám chỉ Amorim đã mạo hiểm và chiến thắng. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo Man Utd sẽ tiếp tục duy trì mạch thắng ở những trận tiếp theo.

Một cựu hậu vệ khác của Man Utd, Gary Neville lại dành nhiều lời động viên Amorim. Trên Sky Sports, Neville thừa nhận từng lo cầu thủ không còn tin tưởng vào hệ thống của Amorim, nhưng ba chiến thắng gần nhất đã cho thấy điều ngược lại. "Các cầu thủ vẫn muốn chiến đấu vì cậu ấy. Họ gắn bó, có tinh thần và năng lượng tốt. Chiến thắng tại Anfield là minh chứng rõ nhất", ông nói.

Neville cho rằng những trận tới gặp Nottingham Forest và Tottenham tiếp tục là phép thử quan trọng. "Nếu Man Utd thua Liverpool tuần trước, tình thế có thể rất khác. Nhưng giờ họ có động lực, có khí thế. Cảm giác như mọi thứ đang đi đúng hướng", Neville nói thêm.

Hoàng An (theo Goal)