Amorim: 'Man Utd có thể thắng nhiều hơn nếu đá 4-4-2'

AnhHLV Ruben Amorim khẳng định tôn trọng mọi ý kiến nhưng sẽ không thay đổi triết lý, đồng thời thừa nhận đã trải qua một năm dẫn dắt Man Utd đầy thử thách.

Hệ thống 3-4-3 của Amorim gây tranh cãi từ khi ông nắm quyền ở sân Old Trafford. Gary Neville cho rằng Amorim bảo thủ khi trung thành với hệ thống ba trung vệ, còn Wayne Rooney tuyên bố không tin nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có thể xoay chuyển mùa giải. Sean Dyche, HLV bị Everton sa thải hồi đầu năm 2025, thì tuyên bố sẽ giúp Man Utd thắng nhiều trận hơn với hệ thống 4-4-2, nếu thế chỗ Amorim.

HLV Ruben Amorim chỉ đạo trong trận Man Utd thắng Liverpool 2-1 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh ngày 19/10/2025. Ảnh: Reuters

Trong buổi họp báo trước trận gặp Nottingham Forest ở vòng 10 Ngoại hạng Anh, Amorim tái khẳng định không từ bỏ triết lý hay sơ đồ 3-4-3. "Có thể đúng, nếu chơi 4-4-2, chúng tôi sẽ thắng nhiều hơn", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói. "Nhưng tôi luôn tin rằng cách chơi của mình cần thời gian, và khi ổn định, nó sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Không ai có thể biết chắc được".

Amorim cho biết ông hiểu sự khác biệt giữa vai trò bình luận viên và HLV, ám chỉ các chuyên gia phải phát biểu mạnh mẽ để thu hút sự chú ý. "Khi làm chuyên gia truyền hình, nếu bạn không nói những điều mạnh mẽ thì chẳng ai muốn nghe", HLV 40 tuổi bày tỏ. "Tôi cũng thế thôi. Tôi biết Sean Dyche rất thông minh và hiểu rõ bóng đá. Nhưng làm HLV khác hoàn toàn với ngồi phân tích trận đấu".

Trận gặp Nottingham Forest ngày 1/11 cũng đánh dấu tròn một năm Amorim được bổ nhiệm dẫn dắt Man Utd thay thế Erik ten Hag. Sau giai đoạn khó khăn, "Quỷ Đỏ" dần khởi sắc với ba chiến thắng liên tiếp trước Sunderland, Liverpool và Brighton.

Amorim thừa nhận gặp nhiều thử thách trên hành trình một năm tại Man Utd, nhưng cho rằng hoàn cảnh cũng giúp ông trưởng thành hơn. "Có lúc rất tệ, có lúc tuyệt vời, nhưng tôi học được nhiều điều quan trọng", ông nói. "Ngay cả khi ở thời điểm khó khăn nhất, tôi vẫn giữ được niềm tin vào cách mình làm việc - đó là điều tốt nhất mà một HLV có thể học được. Hôm nay tôi cảm thấy khác hẳn ba tuần trước. Được dẫn dắt Man Utd là một trong những vinh dự lớn nhất đời tôi, và tôi muốn ở đây lâu dài".

HLV người Bồ Đào Nha cũng đề cập đến thách thức sắp tới khi một số cầu thủ như Amad Diallo, Noussair Mazraoui và Bryan Mbeumo sẽ dự Cup châu Phi tại Morocco từ 21/12 đến 18/1. Họ có thể vắng mặt tới 6 trận Ngoại hạng Anh - là các trận gặp Aston Villa, Newcastle, Wolves, Leeds, Burnley và Man City.

"Chúng tôi sẽ phải chịu thiệt thòi đôi chút, nhưng điều đó đã nằm trong dự tính", Amorim bày tỏ. "Đây cũng là cơ hội cho những cầu thủ ít được ra sân thể hiện. Trong các buổi tập, có nhiều người xứng đáng được thi đấu, nhưng khó để thay đổi khi đội đang vận hành tốt. Giờ họ sẽ có cơ hội giúp đội bóng, và tôi tin điều đó sẽ không làm thay đổi tinh thần hay ý tưởng chơi của chúng tôi".

Hồng Duy (theo ESPN, Manutd.com)