'Thảm họa phòng vé' của Brad Pitt

Bom tấn "Babylon" - Brad Pitt và Margot Robbie - đóng chính cần 250 triệu USD để hòa vốn nhưng chỉ thu 5,3 triệu USD ở tuần đầu.

Theo Deadline, con số mở màn của Babylon ở mức thấp kỷ lục trong sự nghiệp của cả Margot Robbie và Brad Pitt. Tính riêng tại thị trường Mỹ, phim chỉ thu về khoảng ba triệu USD, kém doanh thu tuần đầu các "bom xịt" Amsterdam (6,4 triệu USD) của Robbie và True Romance (4,1 triệu USD) của Pitt.

Giới chuyên môn đánh giá tác phẩm bị quên lãng tại phòng vé dịp Giáng sinh dù không có nhiều dự án cùng thể loại cạnh tranh. Bộ phim vốn nhận phản hồi không tốt sau các buổi chiếu dành riêng cho giới phê bình hồi tháng 11, đạt điểm "tươi" 56% trên Rotten Tomatoes. Thêm vào đó, phòng vé Mỹ hiện chịu ảnh hưởng bởi thời tiết xấu do bão tuyết tại nhiều bang. Nếu may mắn, Babylon có thể đạt doanh thu khoảng 20 triệu USD tại Bắc Mỹ.

Cây viết Anthony D'Alessandro của Deadline nhận định: "Với tình hình này, không ai xem Babylon là lựa chọn hàng đầu khi ra rạp dịp nghỉ lễ năm mới. Theo các nguồn tin về tài chính, ta chưa thể ước lượng được mức độ thất thu của dự án vì phim sẽ ra mắt toàn cầu vào giữa tháng 1. Tác phẩm cần vượt mốc 250 triệu USD để có lãi, trong đó khoảng 80 triệu USD cho phí tiếp thị. Paramount, như nhiều hãng phim khác, có thể phải giảm phí quảng bá nếu thấy dự án không hấp dẫn khán giả".

Babylon lấy bối cảnh vào những năm 1920 ở Los Angeles, một thời điểm quan trọng, khi ngành điện ảnh chuyển mình từ phim câm sang phim có tiếng. Cuộc cách mạng ấy đã tác động không nhỏ đến sự nghiệp của các ngôi sao. Bộ phim là câu chuyện về sự hào nhoáng, xa hoa thái quá của một Hollywood xưa cũ cùng những tham vọng và thăng trầm của nhiều nhân vật.

Trong phim, Brad Pitt và Margot Robbie vào vai hai ngôi sao Hollywood ở những giai đoạn rất khác nhau trong sự nghiệp của họ, cả hai đều được lấy cảm hứng từ những diễn viên ngoài đời thực của thời đại. Tác phẩm nhận năm đề cử Quả Cầu Vàng 2023, gồm "Phim hay nhất thể loại hài kịch và âm nhạc".

Brad Pitt sinh năm 1963, là tài tử hàng đầu Hollywood suốt ba thập niên qua. Theo The Numbers, các phim anh đóng vai chính kiếm khoảng 5 tỷ USD tại phòng vé. Ngôi sao đoạt nhiều giải uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTAs... Gần đây, anh hạn chế diễn xuất để tập trung sản xuất phim. Brad Pitt trải qua hai cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston (2000-2005) và Angelina Jolie (2014-2019).

Margot Robbie sinh năm 1990 tại Australia, được gắn mác "bom sex" với các vai diễn gợi cảm. Năm 2017, cô chứng tỏ thực lực diễn xuất với đề cử Oscar nữ chính cho phim I, Tonya. Gần đây, cô trở thành minh tinh được săn đón hàng đầu Hollywood, góp mặt nhiều dự án lớn như Once Upon a Time in Hollywood, Bombshell hay loạt phim về nhân vật Harley Quinn (Bird of Prey, Suicide Squad).

