'Birds of Prey': Harley Quinn tỏa sáng

Sau khi chia tay Joker, nữ quái Harley Quinn phá tan một nhà máy, đồng thời bị đám giang hồ Gotham truy sát.

Birds of Prey là phim thứ tám trong Vũ trụ Điện ảnh DC, xoay quanh nữ quái Harley Quinn (Margot Robbie), vốn là bác sĩ tâm lý hóa điên, người tình của Joker. Sau Suicide Squad (2016), Harley Quinn chia tay Joker để sống tự chủ hơn. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa việc cô gặp nhiều nguy hiểm, do không còn người yêu bảo vệ. Trước đó, cô cũng gây thù chuốc oán với hàng loạt tay anh chị ở thành phố Gotham do lối sống bất cần.

Do nhiều tình tiết khó lường, Harley bị kéo vào cuộc chiến đoạt viên kim cương ẩn chứa bí mật của một trong những gia đình mafia lớn tại Gotham. Để bảo vệ cô bé Cassandra Cain - người vô tình đang giữ kim cương, Harley bất đắc dĩ liên minh với nhiều phụ nữ khác.

Trailer Birds of Prey Trailer phim.

Tác phẩm của đạo diễn Cathy Yan tiếp tục cho thấy sự chuyển đổi phong cách của Vũ trụ Điện ảnh DC. Không còn quá u tối, nặng nề, Birds of Prey được kể theo cách hào hứng, với nhịp phim và cách chuyển cảnh nhanh. Cá tính tưng tửng, đôi khi điên rồ của Harley Quinn được dùng làm yếu tố dẫn chuyện. Nhân vật là người kể lại các sự kiện theo phong cách ngẫu hứng. Do đầu óc Quinn bất ổn, các cảnh phim xuất hiện không theo tuyến tính, đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Đôi khi, nữ quái còn trò chuyện trực tiếp với khán giả. Các tông màu sặc sỡ của phim phản ánh tính cách hoạt náo của nữ quái.

Đây là cách xử lý giúp người xem tiếp cận rõ nét hơn về thế giới của Harley Quinn - cô nàng ngổ ngáo, tinh ranh, hay có những quyết định tùy hứng, theo bản năng, không dựa trên logic hay tiêu chuẩn đạo đức. Nhân vật cũng có nhiều cơ hội để tỏa sáng hơn so với Suicide Squad - tác phẩm Harley Quinn có cá tính hơi đơn điệu, bị gắn liền với Joker.

Ban đầu, câu chuyện phim có phần dàn trải khi Harley dành nhiều thời gian để giới thiệu lai lịch của những nhân vật. Tuy nhiên, càng về sau, phim càng kịch tính khi các nhân vật hướng đến cùng mục đích: Tìm kiếm cô bé Cassandra Cain và viên kim cương quý giá. Tiếng cười cũng đến từ dáng vẻ tưng tửng và những câu nói ngẫu hứng của Harley, thái độ ngạo nghễ, lạnh lùng của Huntress hay những pha đụng độ giữa các cô gái với nhau.

Từ trái sang: Renee Montoya (Rosie Perez đóng), Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Harley Quinn, Cassandra Cain (Ella Jay Basco) và Black Canary (Jurnee Smollett-Bell). Ảnh: Warner Bros.

Margot Robbie tiếp tục hóa thân nhân vật giúp cô "đổi đời" ở Hollywood. Bốn năm qua, từ khi nổi tiếng với Suicide Squad, người đẹp thăng tiến và liên tiếp ghi dấu diễn xuất trong I, Tonya (2017), Mary Queen of Scots (2018), Once Upon a Time in Hollywood và Bomshell (2019). Kiểu vai tung tẩy, giàu năng lượng như Quinn là sở trường của Robbie. Minh tinh có sự duyên dáng bẩm sinh giúp nhân vật tạo thiện cảm dù sống bất cần và hay quậy phá.

Là tác phẩm thiên về kể chuyện, yếu tố hành động của Birds of Prey không quá hoành tráng như những phim trước của DC như Suicide Squad hay Aquaman. Ngoài một cảnh về siêu năng lực, các nhân vật trong phim hầu như chiến đấu bằng kỹ năng của người thường. Nhưng các pha đánh đấm, rượt đuổi của phim vẫn tạo phấn khích do dàn dựng tình huống tốt, đan xen chất hài và bạo lực.

Ông trùm Sionis khá nhạt nhòa trong phim. Ảnh: Warner Bros.

Birds of Prey mang thông điệp về sự độc lập, tự chủ của nữ giới. Mỗi phụ nữ trong nhóm đều có câu chuyện khác nhau nhưng đều mạnh mẽ, muốn vươn lên trong cuộc sống. Điểm chung của họ là hầu như đều xuất thân giang hồ, tháo vát và phong trần. Ngoại lệ là Renee Montoya (Rosie Perez đóng) vốn là nữ cảnh sát tận tụy, bất mãn giữa cơ quan nhiều định kiến giới.

Tuy nhiên, tác phẩm xây dựng tuyến phản diện - gồm toàn nhân vật nam - khá ngờ nghệch. Roman Sionis (Ewan McGregor đóng) và những kẻ thân cận tàn bạo, độc đoán nhưng suy nghĩ quá đơn giản. Do đó, cuộc đối đầu trong phim sớm nghiêng về phía các nữ quái ranh ma. Trong truyện tranh DC, Sionis - biệt danh Black Mask - vốn ghê gớm, có tầm ảnh hưởng hơn trên phim.

Birds of Prey thoát khỏi chuyện bị giới phê bình "vùi dập" giống các phim đầu của Vũ trụ Điện ảnh DC. Tác phẩm được 79% điểm tích cực trên Rotten Tomatoes, hiện thu 86 triệu USD toàn cầu. Phim chiếu ở Việt Nam với tên Birds of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn, cùng nhãn C18 (không dành cho người dưới 18 tuổi).

Hà Trang