Thai phụ có được tiêm phòng sốt xuất huyết?

Tôi mang thai 5 tháng, muốn tiêm vaccine sốt xuất huyết, có được tiêm không? (Mai Thảo, 29 tuổi, Bến Tre)

Trả lời:

Vaccine sốt xuất huyết được phê duyệt tại Việt Nam do hãng dược phẩm Takeda (Nhật Bản) sản xuất. Tuy nhiên, mũi tiêm sử dụng virus sống đã giảm độc lực, vì vậy không được chỉ định cho phụ nữ mang thai. Vì vậy, bạn chưa được tiêm vaccine này.

Để phòng bệnh, thai phụ nên áp dụng các biện pháp khác như: mặc quần áo dài tay, sử dụng các sản phẩm chống muỗi an toàn. Gia đình nên dành 10-15 phút mỗi tuần để dọn dẹp nơi sinh sống, không để các vật chứa nước đọng quanh nhà để tránh muỗi đẻ trứng, sinh sôi.

Nếu có kế hoạch mang thai, phụ nữ nên tiêm vaccine trước khi thụ thai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé trong suốt thai kỳ, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết. Lưu ý việc tiêm chủng cần được hoàn thành tốt nhất ba tháng hoặc tối thiểu một tháng trước khi mang thai.

Muỗi đốt có thể truyền bệnh sốt xuất huyết cho thai phụ, cần chủ động phòng bệnh bằng nhiều biện pháp. Ảnh: Vecteezy

Sốt xuất huyết là bệnh do virus Dengue gây ra, cao điểm vào tháng 7-11 hàng năm. Thai phụ nhiễm bệnh có nguy cơ trở nặng, biến chứng như xuất huyết tiêu hóa, suy thận, suy gan, rối loạn đông máu...Tình trạng tiểu cầu hạ có thể dẫn đến sinh non, biến chứng chảy máu khó cầm, rau bong non, tiền sản giật.

Trong 9 tháng đầu năm, Bộ Y tế ghi nhận hơn 79.700 ca mắc sốt xuất huyết, 12 ca tử vong. So với năm 2023, số nhiễm giảm 15,5% và giảm 14 ca tử vong nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng vào cuối năm.

Vaccine sốt xuất huyết được triển khai tiêm từ ngày 20/9 tại Việt Nam. Theo dữ liệu nghiên cứu, vaccine có khả năng phòng ngừa cả 4 type virus sốt xuất huyết Den-1, Den-2, Den-3, Den-4, hiệu quả bảo vệ hơn 80% và giúp giảm nguy cơ nhập viện lên đến 90%.

Vaccine được khuyến cáo cho trẻ từ 4 tuổi và người lớn. Người từng mắc bệnh vẫn có thể tiêm vì vaccine có khả năng ngăn ngừa tái nhiễm.

Bác sĩ Phạm Hồng Thuyết

Quản lý Y khoa Vùng 1 - Mekong, Hệ thống tiêm chủng VNVC