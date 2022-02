Thai phụ chưa tiêm vaccine Covid đối mặt nhiều rủi ro

Hai nghiên cứu mới của Mỹ cho thấy F0 mang thai chưa tiêm chủng có thể gặp rủi ro cao hơn người không nhiễm, bao gồm thai lưu và biến chứng thai kỳ.

Nghiên cứu công bố trên Tạp chí Archives of Pathology & Laboratory Medicine cho thấy virus có thể xâm nhập và phá hủy nhau thai. Nghiên cứu thứ hai do Tạp chí Hiệp hội Y khoa xuất bản chỉ ra rằng phụ nữ mang thai mắc Covid-19 có các biến chứng nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong trong thai kỳ cao hơn khoảng 40% so với người không nhiễm.

Theo các nhà khoa học, phụ nữ chưa tiêm phòng nhiễm nCoV có thể làm mất oxy của nhau thai, nguy cơ thai lưu cao hơn. Các bệnh nhiễm trùng khác gây ra thai lưu bằng cách đi qua nhau thai, làm tổn hại thai nhi, như virus Zika. Trong khi đó, Covid-19 có cơ chế nguy hiểm hơn.

"Nó gây tổn thương rộng rãi cho cả nhau thai, từ đó thai nhi sẽ chết lưu do thiếu oxy. Sự phá hủy này nghiêm trọng đến mức thai nhi tử vong kể cả khi có nhiễm trùng hay không", tiến sĩ David Schwartz, chuyên gia bệnh lý học ở Atlanta, tác giả chính của nghiên cứu cho biết.

Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Schwartz đã phân tích 64 trường hợp thai lưu và 4 ca tử vong ở trẻ sơ sinh tại 12 quốc gia. Tất cả các bà mẹ mang thai đều chưa tiêm phòng và nhiễm biến chủng Delta. Trong 68 trường hợp, khoảng 77% nhau thai bị phá huỷ.

Dù hiện tượng thai lưu do Covid-19 không phổ biến, nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) chỉ ra rằng phụ nữ mang thai mắc Covid-19 khi sinh con có khả năng bị thai lưu cao gấp đôi so với bình thường.

Nghiên cứu thứ hai cho thấy mức độ nghiêm trọng của triệu chứng Covid-19 tỷ lệ thuận với nguy cơ biến chứng thai kỳ. Phụ nữ triệu chứng nghiêm trọng có khả năng biến chứng thai kỳ cao gấp ba lần so với những người biểu hiện nhẹ hoặc xét nghiệm âm tính.

Một phụ nữ có thai được tiêm vaccine Covid-19 tại Schwenksville, Pennsylvania, Mỹ, tháng 2/2021. Ảnh: Reuters

Các chuyên gia đã phân tích hồ sơ y tế của khoảng 14.000 phụ nữ mang thai kể từ ngày 1/3 đến ngày 31/12 năm 2020, trước khi có vaccine. Trong số đó, khoảng 2.350 người xét nghiệm dương tính khi mang thai hoặc trong vòng 6 tuần sau khi sinh.

Nghiên cứu chỉ ra rằng Covid-19 còn liên quan đến hiện tượng sinh non và tỷ lệ trẻ sơ sinh phải nhập viện. Phó giáo sư Torri Metz, khoa sản Đại học Y tế Utah, người đứng đầu nghiên cứu cho biết: "Các công trình khác đã cho thấy tiêm chủng có thể ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng nhất của bệnh. Đây là cơ sở để khuyến khích phụ nữ mang thai đi tiêm phòng".

Hai nghiên cứu mới cho thấy mối nguy hiểm của Covid-19 đối với phụ nữ mang thai và thai nhi. CDC rất khuyến khích phụ nữ mang thai, đang cho con bú hoặc dự định có thai tiêm vaccine. Hiện tỷ lệ tiêm chủng ở phụ nữ mang thai thấp, dù nghiên cứu ban đầu chưa tìm được bằng chứng cho thấy vaccine Pfizer hoặc Moderna để lại rủi ro nghiêm trọng trong thai kỳ.

Thục Linh (Theo NY Times)