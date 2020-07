'Thách thức niềm tin' khi thu phí ôtô vào trung tâm TP HCM

Người đi ôtô không than nghèo kể khổ, nhưng sẽ đặt câu hỏi: Tiền phí thu được dùng giải quyết nạn kẹt xe thế nào?

Sau cùng thì một loạt các giải pháp đúng đắn nhằm giảm ách tắc giao thông bắt đầu được tiến hành ở TPHCM. Một trong những giải pháp đó là thu phí ôtô vào trung tâm thành phố.

Giải pháp này có giảm được lượng xe vào trung tâm thành phố hay không thì chưa rõ, nhưng chắc chắn là có nhiều người đang phàn nàn. Vì là xe hơi nên người ta không thể than nghèo kể khổ, thay vào đó thì họ lại nói rằng thu phí mà vẫn kẹt xe thì thu làm chi?

Ở Mỹ tôi có đi qua một chỗ thu phí vào trung tâm thành phố. Đó là cây cầu George Washington nối bờ tiểu bang New Jersey qua tiểu bang New York ngay khu Manhattan. Xe từ New Jersey chạy qua, tức là vào trung tâm, thì phải nộp phí, còn xe đi hướng ngược lại thì không.

Cây cầu này thường là kẹt cứng và lượng xe hơi ở New York cũng rất nhiều. Mặc dù bị thu phí nhưng khoản tiền này không phải là để hạn chế xe hơi. Nó cũng là một khoản tiền như BOT, ngày trước phải thu để bù đắp kinh phí, nhưng mãi tới tận giờ vẫn thu, chắc là chính phủ tiểu bang cũng không muốn bỏ bớt một nguồn thu như vậy.

Nếu TP HCM áp dụng việc thu phí vào trung tâm thì nó cũng sẽ không giúp được gì nhiều trong việc giảm bớt số lượng ôtô. Người đi ôtô vẫn sẽ có tiền để chi và đi tiếp. Khi số lựơng người mua ôtô càng lúc càng nhiều thì áp dụng một khoản phí cũng không thể làm giảm số lượng ôtô.

Tuy vậy, cái mà khoản tiền này có thể làm được là giúp đưa mấy "điểm hấp dẫn xe" ra khỏi trung tâm thành phố. Đây mới là trụ cột của các biện pháp giải quyết kẹt xe. Ngày trước "sáng kiến" cấm xe máy bị bao nhiêu người kêu la rầm rĩ, họ nói rằng làm như vậy là ăn hiếp người nghèo. Bây giờ thu phí xe hơi thì người ta lại kêu trách là sao ngập nước chật chội mà vẫn thu phí. Thế nhưng tóm lại là vì sao ai ai cũng muốn vào trung tâm thành phố để làm cái gì?

Việc thu phí có thể giúp ngân sách có được một khoản để di dời mấy địa điểm hấp dẫn hay xây thêm các chi nhánh ở chỗ khác để hấp dẫn bớt người đi vào trung tâm. Như là xây bệnh viện ngoài ngoại ô, xây thêm đường đi bộ ở chỗ khác, mở thêm siêu thị ở chỗ khác...

Các giải pháp để giảm kẹt xe đòi hỏi rất nhiều tiền bạc và một quá trình dài hơi. Chính xác hơn thì cả thành phố phải được thiết kế lại và thói quen của người dân phải thay đổi thì mới bớt kẹt xe được. Kế hoạch của TP HCM lần này là một phần trong quá trình dài hơi đó.

Người dân lo lắng rằng khoản thu này liệu có được sử dụng cho lợi ích của nhân dân không? Khả năng kiểm soát và đánh giá mức độ thành công của biện pháp này rất thấp, bởi vì nó chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ vấn đề. Khoản tiền đó được chuyển đi đâu, nó có được đem ra để xây bệnh viện ở chỗ khác không? Chắc phải thu phí mấy năm trời mới có đủ để đầu tư vào một công trình như vậy.

Những thách thức mà TP HCM đang gặp phải trong việc giải quyết kẹt xe rất lớn và biện pháp nào cũng sẽ gặp phải nhiều chống đối từ những người bị ảnh hưởng. Bởi vậy khúc khởi đầu của biện pháp này chính là niềm tin. Nếu nhà nước có thể làm ngay một điều gì đó để cải thiện tình hình thì khoản phí đó sẽ trông có vẻ khá hơn.

Một trong những điều đó là có thể cải thiện việc đậu xe trong thành phố. Một hệ thống đậu xe được tổ chức quy củ có thể giúp xe hơi đậu mà không gây cản trở giao thông. Các xe đậu phải trả phí, và như vậy nó sẽ giúp chi trả cho mặt bằng phải bỏ ra. Đây là biện pháp mà các thành phố lớn trên thế giới thực sự áp dụng - muốn vào thành phố bằng xe hơi thì tha hồ mà trả tiền đậu xe.

