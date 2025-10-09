Teyana Taylor - mỹ nhân đóng cặp DiCaprio

Teyana Taylor thành công ở vai trò ca sĩ, vũ công, sau đó ghi dấu ấn khi đóng cặp tài tử Leonardo DiCaprio trong "One Battle After Another".

Trong One Battle After Another, Taylor thủ vai Perfidia Beverly Hills, dẫn đầu nhóm cách mạng chống lại chính phủ, bảo vệ cộng đồng yếu thế. Nhân vật có vẻ ngoài quyến rũ, khiến Bob (Leonardo DiCaprio) lẫn đại tá Lockjaw (Sean Penn) muốn chinh phục. Perfidia hiện lên như một người cố che giấu tổn thương phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ, giằng xé giữa trách nhiệm làm mẹ và khát vọng tự do.

Trailer 'One Battle After Another' Trailer "One Battle After Another", Teyana Taylor xuất hiện từ giây thứ 37. Video: Warner Bros. Pictures

Ở cuộc phỏng vấn với Shadow and Act, DiCaprio nhận xét Teyana Taylor mang đến năng lượng tươi mới cho vai diễn người tình của nhân vật Bob. Tài tử nói: "Cô ấy là diễn viên tài năng, có khả năng ứng biến. Khi nghe Paul nhắc đến Teyana, tôi biết chắc cô ấy phù hợp với vai này".

Lúc đọc kịch bản, diễn viên nhận thấy Perfidia là kiểu nhân vật không dễ được mọi người yêu mến, nhưng toát lên sự mạnh mẽ và dứt khoát trong hành động. Nhân vật được mô tả với nét quyến rũ qua ngoại hình, thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện.

Sự chuyển biến của Perfidia thể hiện qua hình ảnh và nhịp kể. Nửa đầu tác phẩm, cô hiện lên với diện mạo, ánh mắt sắc lạnh. Máy quay của Anderson thường đặt nhân vật ở trung tâm khung hình, nhấn mạnh sức hút của cô. Về sau, hình ảnh ấy dần mềm mại, ẩn chứa xung đột nội tâm. Trang OnStage nhận định màn trình diễn của Teyana Taylor mang đến chiều sâu cảm xúc, chứng minh cô có khả năng hóa thân vào những vai phức tạp.

Diễn viên Teyana xuất thân từ lĩnh vực âm nhạc. Cô sinh năm 1990 tại khu Harlem của người Mỹ gốc Phi, nơi văn hóa hip hop len lỏi qua từng con phố. Từ nhỏ, cô được mẹ khuyến khích theo đuổi nghệ thuật, tham gia các lớp biểu diễn. Năm chín tuổi, Teyana góp mặt trong cuộc thi tìm kiếm tài năng của Nhà hát Apollo - "cái nôi" của nhiều ngôi sao lớn như Stevie Wonder, Lauryn Hill, Michael Jackson.

Teyana Taylor - 'Gonna Love Me' MV "Gonna Love Me" của Teyana Taylor. Video: YouTube Teyana Taylor

Năm 2006, lúc 16 tuổi, cô biên đạo cho MV Ring the Alarm của Beyoncé. Một năm sau, cô bước chân vào làng nhạc bằng bản hợp đồng với hãng thu âm Star Trak. Cũng trong thời gian này, cô xuất hiện trong chương trình My Super Sweet Sixteen trên MTV, ghi lại những bữa tiệc sinh nhật xa hoa của các thiếu niên. Teyana còn góp mặt trong MV Blue Magic của Jay-Z, phát hành tháng 6/2009.

Sau khi rời hãng đĩa, ca sĩ gia nhập GOOD Music của Kanye West - người từng mời cô góp giọng trong album My Beautiful Dark Twisted Fantasy - vào năm 2012. Dưới sự dẫn dắt của rapper, Taylor bắt đầu khẳng định phong cách âm nhạc. Album phòng thu đầu tay VII (2014) của Teyana nhận phản hồi tích cực từ giới phê bình và lọt vào top 20 trên bảng xếp hạng Billboard 200.

Tiếp nối thành công đó, nghệ sĩ góp mặt ở MV Fade của Kanye vào năm 2016. Màn vũ đạo giàu năng lượng, hình thể cùng phong cách gợi cảm biến cô thành biểu tượng mới của dòng nhạc R&B, giúp nghệ sĩ chiến thắng hạng mục Biên đạo hay nhất ở giải MTV Video Music Awards 2017.

Bên cạnh âm nhạc, Teyana thử sức phim ảnh, tham gia Stomp the Yard 2: Homecoming (2010) với vai diễn thể hiện khả năng vũ đạo. Cô tiếp tục có vai nhỏ trong Madea's Big Happy Family (2011) của Tyler Perry và Coming 2 America (2021). Tuy nhiên, những vai diễn này chủ yếu phô diễn cá tính âm nhạc và vẻ quyến rũ của Taylor, chưa khai thác hết khả năng diễn xuất.

Bước ngoặt đến vào năm 2023 khi cô đóng chính A Thousand and One, do A.V. Rockwell đạo diễn. Cô vào vai mẹ đơn thân tên Inez, quyết định bắt cóc con trai Terry khỏi hệ thống chăm sóc xã hội để tự nuôi dưỡng, trong bối cảnh New York thập niên 1990-2000. Tác phẩm đoạt Giải thưởng lớn của ban giám khảo tại Liên hoan phim Sundance 2023, còn Teyana nhận giải Màn trình diễn đột phá từ Hội đồng Phê bình Quốc gia (National Board of Review). Tạp chí Variety từng xếp cô vào danh sách 10 tài năng đáng trông đợi nhất năm 2023.

Trailer 'A Thousand and One' (2023) Trailer "A Thousand and One" (2023). Video: Focus Features

Sau tác phẩm, cô "lọt mắt xanh" của đạo diễn Paul Thomas Anderson. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue, diễn viên nói nhận được cuộc gọi mời thử vai cho One Battle After Another vào năm 2023. Trước đó, Anderson trao đổi ý định với Leonardo DiCaprio và được tài tử ủng hộ.

Mẹ của nghệ sĩ - bà Nikki Taylor - là người quản lý, định hướng cô trên con đường nghệ thuật. Theo Vogue, Nikki trực tiếp thương thảo hợp đồng, giúp con gái đứng vững trong môi trường giải trí khắc nghiệt. Diễn viên còn nhận được sự ủng hộ từ dì và bà ngoại, luôn tìm đến họ giãi bày tâm sự mỗi khi cô đối mặt áp lực công việc.

Chân dung Teyana Taylor. Năm 2021, tạp chí Maxim bình chọn cô là "Người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh". Ảnh: Erik Carter/Redux

Hôm 30/9, cô vào danh sách 100 ngôi sao đang lên có sức ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn, cùng tác giả Ocean Vuong, cầu thủ Lamine Yamal.

Trên Time, diễn viên Regina King - thành viên hội đồng bình chọn - nói ấn tượng với sự tự tin của Teyana. Bà nhận xét: "Cô ấy là nghệ sĩ toàn diện, luôn mang đến chiều sâu và sự chân thành. Khi Teyana bước lên sân khấu, cô ấy bùng nổ, chiếm trọn mọi ánh nhìn".

Quế Chi (theo Vogue, Time, Guardian)