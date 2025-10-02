Tác giả gốc Việt Ocean Vuong vào top 100 ngôi sao đang lên có sức ảnh hưởng nhất thế giới do Time bình chọn, cùng cầu thủ Lamine Yamal, tài tử Jonathan Bailey.

Ocean Vuong cùng tác giả người Italy Ali Hazelwood là hai nhà văn góp mặt trong danh sách TIME100 Next 2025, công bố hôm 30/9.

Nhà văn Viet Thanh Nguyen, thành viên hội đồng bình chọn, cho rằng hiếm có ai làm chủ các buổi nói chuyện về sách như Ocean Vuong. Theo ông, Vuong có giọng nói nhỏ nhẹ, gần gũi nhưng có sức hút mãnh liệt. Phong thái trình diễn của anh gắn liền hình ảnh một tác giả có khả năng khơi dậy sự đồng cảm từ độc giả. Trong bối cảnh thói quen đọc sách có xu hướng giảm đáng kể, sự đón nhận của bạn đọc dành cho thơ và tiểu thuyết của Vuong - trong đó có The Emperor of Gladness - giúp tác phẩm trở thành cuốn sách bán chạy nửa đầu năm nay, là tín hiệu đáng mừng cho văn học thế giới.

Nhà văn Ocean Vuong. Ảnh: Jody Rogac

Hồi tháng 5, tác phẩm mới của anh - The Emperor of Gladness - phát hành, là một trong những cuốn sách được mong đợi nhất năm, theo tạp chí Time. Tác phẩm nhận đánh giá tích cực từ giới phê bình, vào danh sách Lựa chọn của Câu lạc bộ sách Oprah, do MC Oprah Winfrey bình chọn, đồng thời vào danh sách best-seller của New York Times.

Anh và nhà xuất bản Penguin cam kết trích 50 cent (hơn 11.000 đồng) từ mỗi đơn đặt trước (tối đa 10.000 USD) để quyên góp cho Queer Liberation Library (Thư viện Giải phóng Queer) - tổ chức cung cấp miễn phí các đầu sách với chủ đề LGBTQ+ trên website.

Ocean Vuong nói về ảnh hưởng của văn hóa Việt trong sự nghiệp sáng tác và cuộc sống Ocean Vuong nói về ảnh hưởng của văn hóa Việt trong cuộc sống và sự nghiệp sáng tác, trong cuộc phỏng vấn online với VnExpress.

The Emperor of Gladness (Hoàng đế xứ Gladness) lấy bối cảnh thị trấn công nghiệp cũ East Gladness, Connecticut (Mỹ). Một buổi tối cuối mùa hè, dưới cơn mưa xối xả, chàng trai 19 tuổi tên Hải đứng trên mép cầu, có ý định tự tử. Nhưng trong lúc đó, từ bên kia sông, Grazina, một bà góa già bị chứng mất trí nhớ, thuyết phục cậu dừng lại. Sau khi gặp nhau, Hải trở thành người chăm sóc cho bà. Suốt một năm, hai người trở nên gắn bó, mối quan hệ giúp Hải thay đổi góc nhìn về bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trong cuộc phỏng vấn với VnExpress hồi tháng 7, Ocean Vuong cho biết viết sách vào tháng 1/2020, sau khi mẹ mất, với nhiều suy tư về tầng lớp lao động ở Mỹ và cộng đồng người Việt nhập cư. Anh cho rằng việc trở thành nhà văn đòi hỏi thời gian, điều kiện ổn định, vốn là điều rất khó cho những người xuất thân tầng lớp lao động hay tị nạn. Chính sự thiếu vắng những tiếng nói này trên thị trường thôi thúc anh sáng tác, nhằm phản ánh góc khuất của "giấc mơ Mỹ".

Bìa bản tiếng Việt "The Emperor of Gladness". Sách 564 trang, do Khánh Nguyên dịch, phát hành cuối tháng 8. Ảnh: Nhã Nam

Ocean Vuong, tên tiếng Việt là Vương Quốc Vinh, 36 tuổi, là nhà thơ, tiểu thuyết gia. Anh sinh ra ở TP HCM, lớn lên tại Hartford, Connecticut (Mỹ). Năm 2016, tập thơ đầu tay Night Sky With Exit Wound đoạt giải T. S. Eliot, giải thưởng uy tín dành cho những tập thơ hay nhất được xuất bản tại Anh và Ireland hàng năm. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh, On Earth We're Briefly Gorgeous, xuất bản năm 2019 và sắp được hãng A24 chuyển thể thành phim.

TIME100 Next được bình chọn thường niên từ năm 2019, là phần mở rộng của danh sách TIME100. Thay vì vinh danh những gương mặt đạt đỉnh cao sự nghiệp, hạng mục tập trung vào các nhân vật trẻ đang trên đà khẳng định vị thế, phản ánh sức ảnh hưởng của họ trong xã hội.

Ngoài Ocean Vuong, danh sách năm nay có nhiều gương mặt tiêu biểu như Elliston Berry, 16 tuổi, với hoạt động chống quấy rối trên mạng, Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, 23 tuổi, nghị sĩ đảng Te Pati Maori của người Maori bản địa ở New Zealand. Quá trình tuyển chọn do Dan Macsai và Cate Matthews dẫn dắt, với sự tham gia của đội ngũ biên tập và các thành viên TIME100.

