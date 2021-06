Teyana Taylor là 'Mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới'

Teyana Taylor sinh năm 1990, là ca sĩ, diễn viên, người mẫu Mỹ. Cô bước chân vào làng nhạc từ năm 2005 bằng bản hợp đồng với hãng thu âm Star Trak. Cô lần đầu được biết tới khi tham gia chương trình truyền hình thực tế "My Super Sweet 16" của MTV, từng viết nhạc cho Usher, Chris Brown và Omarion. Ở giải MTV Video Music Awards 2017, cô chiến thắng hạng mục "Biên đạo hay nhất" cho ca khúc "Fade" của Kanye West. Năm 2020, cô giành giải "Đạo diễn video xuất sắc" ở BET Hip Hop Awards.

Ngoài ca hát, Taylor còn làm mẫu thời trang, tham gia diễn xuất trong các phim: "Honey: Rise Up and Dance", "The After Party", "Coming 2 America"... Taylor hiện sống cùng chồng - cầu thủ bóng rổ Iman Shumpert - và hai con gái.