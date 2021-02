Texas điều tra hóa đơn điện tăng 'phi mã'

Giới chức Texas đang điều tra việc người dân phải trả hóa đơn tiền điện cao gấp nhiều lần trong bối cảnh khó khăn do giá rét kỷ lục.

DeAndre Upshaw, một người dân Dallas, "cực kỳ sốc" khi nhìn hóa đơn tiền điện tháng này.

"Trong lúc tôi đang cố lấy được chút khí đốt và nhu yếu phẩm, đảm bảo đường ống dẫn nước không bị vỡ, thì bị bất ngờ bởi hóa đơn tiền điện 7.000 USD", Upshaw nói hôm 20/2.

Texas đang chật vật trong giá rét kỷ lục, khiến hàng chục người thiệt mạng. Một số khách hàng như Upshaw đang đối mặt với tiền điện tăng giá chưa từng có, buộc giới chức Texas phải mở điều tra.

Một người dân ở Houston, Texas, đốt củi sưởi ấm hôm 17/2. Ảnh: Washington Post

Cơ quan quản lý ngành phục vụ công cộng Texas (PUCT) hôm 20/2 tuyên bố đang điều tra "các yếu tố kết hợp với thời tiết mùa đông khắc nghiệt làm gián đoạn nguồn cung điện tới hàng triệu hộ dân ở Texas". Thống đốc Texas Greg Abbott đang triệu tập cuộc họp khẩn để xem xét tình hình.

"Không thể chấp nhận được khi người dân Texas đang phải vượt qua những ngày tháng lạnh cóng mà không có điện hay khí đốt để sưởi ấm nay lại còn phải chịu chi phí năng lượng tăng vọt", Abbott nói.

"Để bảo vệ các hộ gia đình, tôi đang tích cực làm việc với chủ tịch Thượng viện Texas, chủ tịch Hạ viện Texas và các thành viên cơ quan lập pháp để đưa ra giải pháp đảm bảo người dân Texas không mắc kẹt vì hóa đơn điện tăng vô lý".

Tại Texas, khách hàng có thể chọn trả tiền theo gói cố định và Griddy khuyến khích họ sử dụng gói này. "Chúng tôi muốn khách hàng và gia đình họ hưởng lợi nhiều nhất, dù điều này có thể đẩy họ sang công ty đối thủ của chúng tôi", Griddy tuyên bố hồi đầu tuần.

Công ty năng lượng Griddy tại Texas đề nghị khách hàng tìm nhà cung cấp khác nếu không hài lòng với mức giá mà công ty đưa ra. Upshaw cho hay anh đang cố chuyển từ Griddy sang một nhà cung cấp khác, nhưng công ty mới liên tục lùi ngày cung cấp điện.

Griddy tính phí khách hàng theo tỷ giá thị trường và giá này thay đổi liên tục tùy giá điện mua vào. Trang web của công ty khẳng định khách hàng "trả đúng giá mà chúng tôi mua điện". Nhưng khi cơn bão mùa đông khắc nghiệt tấn công mạng lưới điện của Texas, giá của Griddy tăng vọt.

Griddy hôm 18/2 cho biết đang kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà quản lý dịch vụ công tại Texas và "cam kết hỗ trợ ghi nợ tín dụng cho khách hàng".

Upshaw đã đã chuyển thẻ ghi nợ tín dụng với Griddy sang một thẻ đã hết hạn mức để đảm bảo anh không bị tính thêm tiền. Nhưng ngay cả khi đã dùng điện tiết kiệm, hóa đơn nhà Upshaw vẫn tiếp tục tăng.

Hàng xóm và bạn bè của anh, những người cũng dùng điện của Griddy, nói với Upshaw rằng tiền điện "đã thổi bay toàn bộ số tiền trong tài khoản vãng lai, ăn vào tài khoản tiết kiệm và giờ họ không trả nổi tiền thuê nhà nữa". Upshaw cảm thấy biết ơn vì mình vẫn còn sống và khỏe mạnh, bởi nhiều người bạn của anh đang sống trong cảnh "hơn 48 giờ không có điện".

Trong tuyên bố hôm 19/2, Ủy ban Đường sắt Texas cho hay đang làm việc để đảm bảo cung cấp nguồn khí đốt cho bang trong nỗ lực "tránh cho khách hàng gặp tình huống phải trả hóa đơn cao bất thường trong những tuần tới". Cơ quan này điều tiết ngành công nghiệp dầu khí của bang gần 100 năm nay.

Texas là bang duy nhất ở Mỹ vận hành lưới điện độc lập với mạng lưới liên bang, được kiểm soát một phần bởi nhu cầu thị trường. Một chuyên gia nói rằng điều đó đã khiến giá điện tăng lên khi người dân Texas tăng cường dùng điện để sưởi ấm trong bối cảnh nhiệt độ lạnh giá khủng khiếp tuần này.

Đợt giá rét bất thường do bão tuyết diện rộng ở Texas khiến nhiệt độ xuống mức thấp kỷ lục trong hàng chục năm qua. Nhiệt độ tại Dallas hôm 16/2 có lúc xuống tới gần -19 độ C, mức thấp nhất từ năm 1949 tới nay. Tại Austin, nhiệt độ hôm 15/2 là -13 độ C, thấp kỷ lục kể từ năm 1909.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 20/2 tuyên bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng ở Texas. Động thái này sẽ cung cấp tài trợ liên bang cho người dân Texas, bao gồm hỗ trợ nhà ở tạm thời, sửa chữa nhà và cho vay lãi thấp.

Hồng Hạnh (Theo CNN)