Người Việt ở Texas lao đao trong giá rét kỷ lục

Khi bão tuyết ập tới, người Việt ở Texas trải qua gần 60 tiếng sống trong cảnh tối tăm, lạnh thấu xương, trong khi mất nước, trần nhà tắm đổ sụp vì đường ống vỡ.

Lê Minh, một người làm trong lĩnh vực công nghệ ở thành phố Houston, bang Texas, chia sẻ gia đình anh đã trải qua 56 tiếng trong cảnh tối tăm, khi khu nhà anh mất điện từ 2h sáng 15/2 tới 10h sáng 17/2.

"Nhiệt độ trong nhà có lúc giảm xuống 7-8 độ C. Nhiều nhà đồng nghiệp của tôi, nhiệt độ thậm chí tụt xuống 3-4 độ", anh Minh nói với VnExpress.

Để có thể chịu được cái lạnh sâu bất thường, cả gia đình Minh phải mặc đồ ấm và dày để đi ngủ. Minh thêm vất vả vì có con nhỏ gần hai tuổi. Nhưng anh vẫn thấy may mắn vì không bị mất nước.

"Nhà tôi dùng bếp điện nên không thể nấu ăn, nhưng may nhà còn đồ ăn sẵn từ Tết như bánh chưng, giò. Con thì ăn tạm bánh mỳ, đồ ăn trẻ em đóng gói và uống sữa", anh Minh kể.

Nhà anh Phương Nguyễn phải thắp nến do mất điện hôm 16/2. Ảnh: Phương Nguyễn.

Cách Houston khoảng 15 phút lái xe, gia đình anh Phương Nguyễn, nhân viên bảo hiểm ở thành phố Sugar Land, cũng vừa trải qua hơn 30 tiếng mất điện.

"Nhiều nhà mất điện suốt từ thứ 2 tới thứ 4. Mình thì may mắn mất điện từ 6h tối thứ 2 đến rạng sáng thứ 4 thì có lại. Tốt hơn những vùng khác của bang", Phương nói.

Nhiệt độ xuống thấp trong tuần qua khiến nhu cầu sưởi ấm của người dân tăng đột biến, gây ra tình trạng quá tải của hệ thống điện, dẫn đến các sự cố mất điện diện rộng. Kể từ khi chuyển tới Mỹ năm 2011, đây là lần đầu tiên Phương thấy nhiệt độ ở Texas giảm sâu như vậy.

Texas là bang vốn có khí hậu khá ôn hòa, nắng nóng vào mùa hè nhưng không quá lạnh vào mùa đông. Tuy nhiên, bão tuyết diện rộng tuần qua khiến nhiệt độ xuống mức thấp kỷ lục trong hàng chục năm qua. Nhiệt độ tại Dallas hôm 16/2 có lúc xuống tới gần -19 độ C, mức thấp nhất từ năm 1949 tới nay. Tại Austin, nhiệt độ hôm 15/2 là -13 độ C, thấp kỷ lục kể từ năm 1909. Tại Houston, nhiệt độ ghi nhận được ở sân bay George Bush hôm 15/2 là -8 độ C, mức thấp nhất trong 32 năm qua.

Không chỉ phải hứng chịu cái lạnh "thấu xương" và mất điện, nhà Phương còn phải chịu cảnh mất nước do vỡ đường ống. Nước rò rỉ khiến một mảng trần bị rơi xuống phòng tắm.

"Nhà ở Texas ống nước làm bằng đồng và được đi trên mái nhà. Trời lạnh đột ngột làm nước đóng băng và gây vỡ ống dẫn. Trần nhà làm bằng gỗ và thạch cao nên khi gặp nước sẽ bị sụp xuống", Phương kể.

Anh cho biết hiện đã khắc phục được đường ống để có nước sinh hoạt cho gia đình, nhưng nước bị ô nhiễm nên phải đun sôi mới có thể uống được. Ngoài ra, anh cho rằng phải mất hàng tuần để khắc phục hoàn toàn hậu quả của đợt lạnh này. Nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng và thợ sửa đang đối mặt với nhu cầu tăng mạnh, khi nhiều nhà ở Texas cũng bị hư hỏng nặng vì đường ống nước vỡ.

Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas cho biết đến sáng 19/2, tất cả nhà máy điện đã hoạt động trở lại, song 195.000 ngôi nhà vẫn không có điện và cư dân của 160 trong số 254 hạt của Texas vẫn chịu cảnh mất nước. Gần 20 người chết do ảnh hưởng của giá lạnh, song giới chức nghi ngờ nhiều người đã chết và thi thể chưa được phát hiện.

Trần phòng tắm nhà anh Phương Nguyễn ở Sugar Land bị hư hỏng nặng sau khi vỡ đường ống nước. Ảnh: Phương Nguyễn.

Tại thành phố Austin, cách Houston gần ba giờ lái xe, tình hình của gia đình chị Quỳnh Lâm tốt hơn đôi chút. Quỳnh Lâm cho biết khu nhà chị cắt điện luân phiên nên cuộc sống trong những ngày giá rét cũng đỡ khổ sở nhiều khu vực khác ở Texas. Tuy nhiên, do bên ngoài lạnh và tuyết phủ khắp nơi, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Nhiều người thậm chí không thể đi chợ hay siêu thị mua đồ ăn, trong khi tủ lạnh sắp "sạch trơn".

"Texas chẳng bao giờ có tuyết rơi như này nên ít ai có đồ với xe cộ đi được trong tuyết. Thành phố cũng không có xe cào tuyết", chị Quỳnh Lâm nói. "Người Texas nói chung và người Việt nói riêng chưa bao giờ phải chịu cảnh lạnh giá mà mất điện, mất nước, nên mình nghĩ sau đợt này thống kê sẽ có nhiều thiệt hại nặng nề", chị nói.

Tuy nhiên, tình người trong hoạn nạn đã khiến Quỳnh Lâm cảm thấy ấm lòng. Nhiều trường học, bệnh viện đã được dùng làm "khu sưởi ấm" cho những người bị lạnh, trong khi nhiều nhà có điện sẵn sàng cho người lạ vào nhà để sạc điện thoại hoặc tắm nhờ.

Trên nhiều hội nhóm người Việt trên Facebook như Người Việt Houston, nhiều thành viên liên tục chia sẻ, cập nhật thông tin liên quan về đợt giá lạnh cho cộng đồng, trong khi một số khác nấu và cung cấp bữa ăn miễn phí hay chở người cao tuổi miễn phí khi họ có nhu cầu ra ngoài.

Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết thời tiết sẽ ấm lên trong ngày 20/2, giảm áp lực cho toàn khu vực. Chị Quỳnh hy vọng đợt lạnh khủng khiếp nhanh chóng qua đi để cuộc sống của mọi người sớm trở lại bình thường.

"Một tuần sau đợt lạnh giá, nắng đã lên và tuyết bắt đầu tan rồi. Hy vọng sẽ sớm được ra khỏi nhà để đi chợ vì cả tuần trong nhà, tủ lạnh nhà tôi đã hết sạch đồ", chị nói.

Thanh Tâm