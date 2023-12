Taylor Swift vào danh sách 'Người hấp dẫn nhất' 2023

Taylor Swift vào danh sách 25 người hấp dẫn nhất năm, gồm nhiều nhân vật nổi tiếng thuộc các lĩnh vực, do People bình chọn.

Danh sách được sắp xếp ngẫu nhiên, không theo thứ tự. Tuy nhiên, Taylor Swift là nghệ sĩ đầu tiên có bài viết riêng công bố danh hiệu, trên trang online của tạp chí.

Năm qua, chuyến lưu diễn The Eras Tour của cô "càn quét" thế giới, đưa ca sĩ vào hàng ngũ tỷ phú. Các album thu lại của cô cũng được người nghe đón nhận, trong đó có nhiều khán giả mới thuộc gen Z. 1989: Taylor's verison đã bán được 580.000 bản trong tháng đầu ra mắt.

People dự đoán ca sĩ còn thành công hơn vào năm sau, khi tiếp tục mang The Eras Tour đến châu Âu và châu Á. Ngoài ra, cô có sáu đề cử Grammy (sự kiện diễn ra vào tháng 2/2024). Swift cũng đang thực hiện phim điện ảnh đầu tay do cô viết kịch bản.

"Swift đang ở trên đỉnh cao. Sau 17 năm đứng dưới ánh đèn sân khấu, cô ấy biết ở đâu, khi nào và làm cách nào để quảng bá sự nghiệp của mình, nhưng cô ấy vẫn biết cách tận hưởng cuộc sống như một người bình thường. Tôi nghĩ cô ấy đã định hướng con đường này một cách thông minh", nhạc sĩ, diễn viên Tim McGraw, một trong những cộng sự của Swift, nói trên People.

Bà Donna Kelce - mẹ của cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce - bạn trai Taylor Swift - góp mặt trong danh sách. Bà mẹ 71 tuổi được nhiều người yêu thích khi xuất hiện trong các trận đấu của hai con trai, cổ vũ nhiệt tình. Ngoài con út Travis Kelce, bà có con trai lớn là Jason Kelce, đang chơi cho đội Philadelphia Eagles.

Beyonce cũng nằm trong danh sách. Cô có một năm thành công với chuyến lưu diễn Renaissance World Tour.

Một số gương mặt khác gồm David Beckham, Margot Robbie, Lily Gladstone, Emma Stone, Pamela Anderson, Robert Downey Jr., Adele, Jada Pinkett Smith, Jeremy Renner, Britney Spears, Ryan Gosling, Jenna Ortega, Bradley Cooper, Halle Bailey, Jeremy Allen White.

Hoàng tử Harry cũng được chọn nhờ thành công của cuốn hồi ký - Spare.

Người hấp dẫn nhất năm (Most Intriguing People of the Year) là danh sách bình chọn thường niên của People, gồm 25 người nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực, nhận được sự quan tâm của truyền thông.

