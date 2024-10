Taylor Swift ra mắt sách ảnh về concert 'The Eras Tour'

Ca sĩ Taylor Swift phát hành sách ảnh về chuyến lưu diễn "The Eras Tour", dự kiến ra mắt vào ngày 29/11.

Trên Instagram ngày 14/10, Taylor Swift thông báo ra mắt The Official Taylor Swift /The Eras Tour Book để lưu giữ kỷ niệm với người hâm mộ. Cô cũng phát hành CD và đĩa than The Tortured Poets Department: The Anthology - album phòng thu thứ 11 của Swift, trình làng vào tháng 4. Trước đó, cô chỉ bán theo dạng kỹ thuật số. Nhà bán lẻ Target là đơn vị phân phối độc quyền của ca sĩ khắp Bắc Mỹ, chưa có thông tin vận chuyển quốc tế.

Taylor Swift giới thiệu sách ảnh và đĩa than sắp ra mắt. Ảnh: Instagram Taylor Swift

Nghệ sĩ viết trên trang cá nhân: "Chặng cuối của The Eras Tour khởi động trong tuần này, thật khó để chấp nhận tour diễn sắp đến hồi kết. Với tôi, chuyến lưu diễn là trải nghiệm tuyệt vời nhất và tôi biết mình muốn ghi lại kỷ niệm cùng các bạn theo một cách đặc biệt. Thực ra là hai cách (sách ảnh và album)". Ca sĩ cho biết ấn phẩm bao gồm ảnh hậu trường chưa từng công bố, suy nghĩ của cô về concert và những "khoảnh khắc nhiệm màu khán giả đem đến trong mỗi đêm nhạc".

Theo Target, sách thuộc dạng bìa cứng dày 256 trang với hơn 500 hình, trị giá 39,99 USD. Ngoài ảnh nghệ sĩ và hậu trường, sản phẩm cung cấp các bản phác thảo trang phục, thiết kế nhạc cụ của từng sân khấu. Về album vật lý, đĩa than và CD lần lượt có giá 59,99 USD và 17,99 USD.

Sách ảnh Eras Tour của Taylor Swift Quảng cáo sách ảnh và đĩa nhạc của Taylor Swift. Video: Instagram Target

The Eras Tour là chuyến lưu diễn quốc tế gây tiếng vang của Taylor Swift, kéo dài từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024. Chặng cuối diễn ra ở Bắc Mỹ - bắt đầu từ bang Miami, Mỹ, hôm 18/10 và kết thúc tại Vancouver, Canada, ngày 8/12.

Cuối năm 2023, Guinness ghi nhận tour diễn đạt hơn một tỷ USD, vượt kỷ lục 939 triệu USD của Elton John. Cô kiếm thêm 267 triệu USD từ việc phát hành phim hòa nhạc Taylor Swift: The Eras Tour tháng 10/2023, trở thành phim concert có doanh số cao nhất mọi thời. Ngày 7/10, Forbes công bố Taylor Swift là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với khối tài sản 1,6 tỷ USD.

Trailer "The Eras Tour" của Taylor Swift Trailer phim concert "Taylor Swift: The Eras Tour". Video: YouTube Taylor Swift

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 11 album, Swift nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard, 30 cúp VMAs. Năm 2023, cô được Time chọn là "Nhân vật của năm". Cô đang hẹn hò cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce, 35 tuổi.

Phương Thảo (theo Pitchfork)