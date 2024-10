Taylor Swift là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới

Ca sĩ Mỹ Taylor Swift trở thành nữ tỷ phú giàu nhất với khối tài sản 1,6 tỷ USD, chỉ nhờ vào âm nhạc.

Theo Forbes ngày 7/10, doanh thu từ chuyến lưu diễn thế giới The Eras Tour giúp Taylor Swift vượt qua Rihanna - người giữ vị trí nữ ca sĩ giàu nhất thế giới trước đó với 1,4 tỷ USD.

Taylor Swift (trái) và Rihanna - hai nữ ca sĩ đều là tỷ phú của làng nhạc Mỹ. Ảnh: Reuters/ AP

Hãng tin cho biết phần lớn nguồn thu của Swift có được từ chi phí bản quyền bài hát và các sân khấu âm nhạc. Tháng 10/2023, cô bước vào hàng ngũ tỷ phú thế giới với 1,1 tỷ USD nhờ lợi nhuận của chuỗi concert. Giá trị tài sản ước tính của cô bao gồm 600 triệu USD tiền vé và bản quyền nhạc, 600 triệu USD từ dự án tái thu âm các ca khúc cũ Taylor Swift's Version (2021) và 125 triệu USD bất động sản.

Taylor Swift tại concert "The Eras Tour" chặng Ba Lan đầu tháng 8. Ảnh: TAS Rights Management

Với 1,6 tỷ USD, Taylor Swift giữ vị trí 2.117 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes. Còn Rihanna xếp hạng 2.336. Nếu Swift chủ yếu kiếm tiền từ âm nhạc, hầu hết lợi nhuận của Rihanna nhờ vào thành công của hãng mỹ phẩm Fenty Beauty và thương hiệu đồ lót Savage x Fenty do cô sáng lập.

Ngoài Rihanna, các nữ nghệ sĩ đứng sau Taylor Swift gồm Madonna (850 triệu USD), Beyoncé (760 triệu USD), Celine Dion (550 triệu USD), Barbra Streisand (460 triệu USD) và Dolly Parton (450 triệu USD). Swift cũng đạt hạng hai trong bảng xếp hạng ca sĩ, nhạc sĩ giàu nhất thế giới, sau rapper Jay-Z với 2,5 tỷ USD.

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 11 album, Swift nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard, 30 cúp VMAs. Năm 2023, cô được Time chọn là "Nhân vật của năm". Cô đang hẹn hò cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce, 35 tuổi.

The Eras Tour là chuyến lưu diễn gây tiếng vang của Taylor Swift, diễn ra tại nhiều châu lục. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận The Eras Tour của cô là chuỗi concert có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD, vượt kỷ lục 939 triệu USD của Elton John. Ca sĩ thu về khoảng 85% tổng tiền bán vé - tỷ lệ cao và hiếm người làm được trong ngành âm nhạc. Hiện cô nghỉ ngơi sau khi kết thúc tour châu Âu cuối tháng 8, chuẩn bị tái khởi động các buổi diễn tại Bắc Mỹ từ ngày 18/10 đến 8/12.

Trailer "The Eras Tour" của Taylor Swift Trailer phim âm nhạc "Taylor Swift | The Eras Tour". Video: YouTube Taylor Swift

Rihanna, 36 tuổi, là ca sĩ kiêm doanh nhân gốc Barbados. Trong sự nghiệp âm nhạc, cô từng đoạt chín giải Grammy, 13 giải American Music, 12 giải Billboard Music và giữ sáu kỷ lục Guinness. Những bản hit đình đám của cô gồm Umbrella, Diamonds, Only Girl, Bitch Better Have My Money... Tháng 7/2022, Forbes công bố Rihanna là tỷ phú tự thân trẻ nhất tại Mỹ. Cô có hai con trai với bạn trai - rapper A$AP Rocky.

Phương Thảo (theo Forbes, Billboard)