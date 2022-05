Taylor Swift nhận bằng tiến sĩ

MỹTaylor Swift nhận bằng tiến sĩ danh dự ngành Nghệ thuật của Đại học New York, hôm 18/5 (giờ địa phương).

Trong lễ tốt nghiệp tại sân vận động Yankee, ca sĩ mặc áo cử nhân màu tím, đội mũ lên sân khấu nhận bằng. Theo People, Taylor Swift được vinh danh vì những đóng góp trong việc bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ, chống phân biệt đối xử.

Taylor Swift (trái) trên sân khấu nhận bằng. Ảnh: AP

Sau khi nhận bằng, ca sĩ dành 20 phút phát biểu về những câu chuyện trong đời sống cá nhân, sự nghiệp và gửi gắm thông điệp đến sinh viên. Taylor mở đầu bằng câu nói vui rằng 90% lý do cô được vinh danh là có một bài hát tên 22, tương ứng lễ tốt nghiệp năm học 2022.

Ca sĩ cảm ơn bố mẹ và anh trai Austin đã giúp cô từ một người đi hát trong quán cà phê được đứng diễn thuyết trước hàng nghìn sinh viên. Taylor cũng tri ân ban giám hiệu Đại học New York, các giảng viên, sinh viên đã giúp đỡ, đồng hành cô nhiều năm qua.

Taylor cho rằng nhiều người không được trải nghiệm cuộc sống sinh viên bình thường vì Covid-19 trên toàn cầu. Họ phải nhốt mình trong ký túc xá, phòng riêng, học qua zoom. Tuy nhiên, họ đã vượt qua những bài kiểm tra khó nhằn trong lúc đối diện nhiều nguy hiểm về dịch bệnh để giành điểm số cao và tốt nghiệp. Rời trường học, mỗi người sẽ có một cuộc sống, sự nghiệp riêng.

Ca sĩ nói: "Các bạn đã làm việc, đấu tranh, học tập và theo đuổi ước mơ, chắc chắn biết mình đang làm gì. Những điều bạn làm sẽ khác với tôi. Vì vậy, tôi sẽ không nói bạn phải làm gì vì không ai thích điều đó. Tuy nhiên, tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số mẹo vặt trong cuộc sống mà tôi ước, khi bắt đầu sự nghiệp, gặp áp lực hay phải đưa ra chọn lựa.

Cuộc sống đôi khi rất nặng nề, đặc biệt nếu bạn cố gắng gánh vác tất cả cùng lúc. Một phần của quá trình trưởng thành và bước sang chương mới cuộc đời là biết nắm bắt và giải phóng. Thứ hai là học cách sống khép kín... Có một giai đoạn trong năm 2012, tôi ăn mặc như một bà nội trợ thập niên 1950. Nhưng bạn biết không, tôi đã rất vui".

Ca sĩ khuyên các sinh viên hành động theo bản năng, ngay cả khi đối mặt với sợ hãi. "Đôi khi bạn sẽ làm sai. Tôi cũng vậy, rất có thể bạn đã đọc về điều đó trên Internet. Những điều khó khăn sẽ xảy ra với chúng ta. Chúng ta sẽ vượt qua, học hỏi và trưởng thành hơn nhờ đó".

Ca sĩ trình bày bài phát biểu. Ảnh: AP

Trước đó, hồi tháng 3, Đại học New York thông báo ca sĩ được nhận bằng tiến sĩ danh dự ngành Mỹ thuật (Doctor of Fine Arts). Trường gọi Taylor là "một trong những nghệ sĩ xuất sắc và nổi tiếng nhất thế hệ của cô" với những thành tựu: Ba lần đoạt "Album của năm" tại Grammy, nghệ sĩ solo duy nhất có ba album đạt quán quân trong năm. Trong bài phỏng vấn với Vogue năm 2016, giọng ca Shake It Off từng cho biết việc nhận bằng tiến sĩ danh dự là mục tiêu của cuộc đời.

Theo John Beckman - phó chủ tịch cấp cao phụ trách các vấn đề công tại Đại học New York, những người nhận bằng danh dự được chọn vì sự xuất sắc hoặc thành tích trong các lĩnh vực do trường giảng dạy và nghiên cứu như khoa học, khoa học xã hội, nhân văn, nghệ thuật, luật, y học và kinh doanh... "Chúng tôi chọn những người có tài năng, thành tích và hoạt động nổi bật, làm tấm gương cho các sinh viên", Beckman nói. Một số nghệ sĩ từng được vinh danh là: ca sĩ Aretha Franklin, đạo diễn Lý An, diễn viên Billy Crystal.

Taylor Swift sinh năm 1989, bắt đầu ca hát chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi. Cô được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thành công nhất hơn chục qua, bán 50 triệu album cùng 150 triệu đĩa đơn toàn cầu. Trong sự nghiệp, Taylor đoạt 10 giải Grammy, 29 giải AMA (phá kỷ lục của Michael Jackson). Năm 2019, ban tổ chức AMA vinh danh cô là "Nghệ sĩ của thập niên 2010". Ca sĩ được vinh danh là "Biểu tượng toàn cầu" tại lễ trao Brit Awards 2021.

