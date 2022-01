10 nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất làng nhạc 2021

Lindsey Buckingham (100 triệu USD)

Tay guitar người Mỹ bán toàn bộ bản quyền hơn 160 sáng tác của ông cho công ty Hipgnosis để thu về 100 triệu USD. Trong đó có bản hit "Go Your Own Way" cùng nhóm Fleetwood Mac. Hồi tháng 6/2021, Buckingham cũng phát hành album solo mang tên ông.