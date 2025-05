'Taylor Swift nghỉ chơi với Blake Lively'

Taylor Swift tha thứ việc Blake Lively khiến cô vướng vào kiện tụng, nhưng không muốn làm bạn sau khi bị gọi ra tòa làm chứng.

Tuần trước, ca sĩ Taylor Swift gây chú ý khi bị đội luật sư của Justin Baldoni - đạo diễn, nam chính It Ends With Us - yêu cầu hầu tòa do dính dáng vụ tranh chấp giữa anh và Blake Lively. Đề nghị này liên quan tài liệu nộp tòa hồi tháng 1, khi đó Baldoni cáo buộc Lively - nữ chính trong phim - lợi dụng Taylor Swift để tạo áp lực cho anh sửa kịch bản. Theo People ngày 15/5, việc Swift bị triệu tập khiến tình bạn hơn 10 năm của cô và Blake Lively căng thẳng.

Một nguồn tin thân ca sĩ cho biết: "Cả hai nghỉ chơi. Taylor Swift không muốn dính dáng vụ lùm xùm này". Sau khi có lệnh triệu tập, đại diện ca sĩ phủ nhận mọi liên quan của cô đến dự án, nếu có chỉ là một trong 19 người hát nhạc phim. Phía Taylor Swift khẳng định nghệ sĩ thậm chí không xem phim trước khi tác phẩm ra mắt, vì bận đi lưu diễn vòng quanh thế giới. Đội ngũ của cô còn chỉ trích yêu cầu hầu tòa là chiêu trò thu hút truyền thông.

Hôm 14/5, vụ kiện có diễn biến mới khi nhóm Justin Baldoni gửi thư lên tòa án, tố luật sư của Blake Lively liên hệ đại diện luật pháp của Taylor Swift nhằm yêu cầu ca sĩ công khai bảo vệ bạn thân. Nếu không, Lively sẽ công bố các tin nhắn riêng tư giữa hai người. Ngoài ra, Lively còn đề nghị Swift xóa những đoạn trao đổi của họ về bộ phim.

Phía Baldoni cho biết thu thập tất cả thông tin trên từ một nguồn giấu tên nhưng "có nhiều dữ liệu đáng tin cậy". Phe Lively phản bác lời buộc tội, tuyên bố các chi tiết sai sự thật và mang tính bôi nhọ diễn viên và đội ngũ pháp lý của cô. Thẩm phán cũng bác bỏ tài liệu, cảnh báo xử phạt nếu luật sư của Baldoni tiếp tục đưa ra các cáo buộc mang tính kích động. Dù vậy, Taylor Swift chưa phản hồi về nội dung trong thư.

Kể từ khi vụ kiện bắt đầu từ tháng 12/2024, Taylor Swift chưa từng xuất hiện cùng Blake Lively, hoàn toàn giữ im lặng. Cả hai được cho "đang giữ khoảng cách" với nhau, nhưng không hẳn chấm dứt. Cuối tháng 4, People nhận tin Swift cảm thấy "tổn thương rất nhiều" khi bị kéo vào cuộc chiến pháp lý của Lively, nhưng đôi bạn cố gắng gạt bỏ mọi chuyện. Theo Page Six, Lively đã gửi lời xin lỗi chân thành đến bạn và được ca sĩ chấp nhận.

Trước khi bê bối xảy ra, Swift và Lively thường xuyên đi chơi cùng nhau, chụp hình chung trong nhiều sự kiện. Giọng ca Folklore còn là mẹ đỡ đầu của các con nhà Lively. Gần đây, bạn trai của cô - cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce - gây xôn xao khi hủy theo dõi Instagram của tài tử Ryan Reynolds - chồng của Blake Lively.

Ngoài Taylor Swift, People cho biết một người bạn lâu năm khác của Blake Lively - siêu mẫu Gigi Hadid - "lạnh nhạt" với cô nhiều tháng qua. Gigi Hadid cũng chơi thân của Taylor Swift nên cảm thấy "rất buồn" khi thấy bạn bị cuốn vào rắc rối. Nguồn tin nói: "Hadid thân với Swift hơn và rõ ràng đứng về phía ca sĩ trong chuyện này. Hadid không muốn bị lôi vào vụ ồn ào, nhưng vì gần gũi với Swift hơn nên dần giữ khoảng cách với Lively. Dù vậy, cô vẫn xem diễn viên là bạn".

Trong khi đó, nhiều người bạn nổi tiếng khác của Blake Lively như các bạn diễn cũ trong Sisterhood of the Traveling Pants America Ferrera, Alexis Bledel và Amber Tamblyn bày tỏ bênh vực cô. Emily Blunt và Stanley Tucci thể hiện ủng hộ bằng cách dự buổi ra mắt phim mới của Lively tháng 4.

Vụ kiện của Blake Lively và Justin Baldoni bắt đầu từ cuối năm 2024 khi minh tinh đệ đơn lên Sở Dân quyền California tố bạn diễn quấy rối tình dục, làm việc không chuyên nghiệp và có chiến dịch bôi nhọ danh tiếng của cô sau khi It Ends With Us ra mắt. Cô cho biết việc này ảnh hưởng sức khỏe tinh thần, gây ra chấn thương tâm lý, đồng thời ảnh hưởng gia đình cô.

Không lâu sau, Baldoni kiện ngược lại vợ chồng Blake Lively - Ryan Reynolds có hành vi chiếm đoạt dự án, hủy hoại sự nghiệp của anh bằng những lời buộc tội sai. Anh yêu cầu cặp sao bồi thường 400 triệu USD sau khi Blake Lively cáo buộc anh quấy rối tình dục, âm mưu hạ bệ danh tiếng của cô.

Vụ kiện dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026.

Blake Lively, 38 tuổi, nổi lên với các vai trong Gossip Girl, Green Lantern, Savages, The Age of Adaline. Ngoài diễn xuất, Lively gây ấn tượng với gu thời trang được làng mốt ca ngợi. Cô nhiều lần được các tạp chí uy tín bình chọn là Mỹ nhân mặc đẹp nhất năm, thường xuyên vào danh sách sao mặc đẹp hàng tuần. Diễn viên cưới Ryan Reynolds năm 2012 và có bốn con. Họ là một trong những đôi vợ chồng đẹp nhất Hollywood. Tháng 4, cô được tạp chí Time chọn vào Top 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

Taylor Swift, 36 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Ngoài giọng hát hay, ca sĩ có khả năng sáng tác, tạo ra nhiều hit trong sự nghiệp. Trong gần 20 năm làm nghề, cô nhận 14 tượng vàng Grammy, 30 cúp VMAs, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn như The Eras Tour. Doanh thu của tour diễn giúp cô bước vào hàng ngũ tỷ phú với khối tài sản 1,6 tỷ USD, theo Forbes.

