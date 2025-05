Taylor Swift bị triệu tập trong vụ kiện của Blake Lively

Tòa án Mỹ triệu tập Taylor Swift khi cô bị tố cáo can thiệp khâu sản xuất "It Ends With Us", trong tranh chấp giữa Blake Lively và đạo diễn.

Theo Variety ngày 9/5, đội ngũ pháp lý của đạo diễn Justin Baldoni yêu cầu ca sĩ Taylor Swift ra tòa làm nhân chứng cho vụ kiện xét xử mâu thuẫn giữa Blake Lively và Baldoni trong giai đoạn sản xuất It Ends With Us. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026.

Lệnh triệu tập liên quan đơn kiện của Baldoni hồi tháng 1. Khi đó, anh cung cấp các tin nhắn với Blake Lively. Minh tinh được cho ám chỉ Taylor Swift là "người bạn siêu sao", "một trong những con rồng" của mình cùng chồng - tài tử Ryan Reynolds - trong một số đoạn trao đổi để gây áp lực cho Baldoni đổi kịch bản theo ý cô.

Blake Lively (trái) là một trong những người bạn thân của Taylor Swift, thường xuyên đi chơi cùng nhau trước khi vụ kiện xảy ra. Ảnh: GC Images

Trong tuyên bố gửi hãng tin cùng ngày, người phát ngôn của Taylor Swift phủ nhận mọi liên quan của ca sĩ đến bộ phim, trừ việc cô cho phép êkíp dùng ca khúc My Tears Ricochet (2020) trong trailer và một cảnh quay.

"Taylor Swift chưa từng đặt chân đến trường quay, không can thiệp quy trình chọn diễn viên hay những quyết định mang tính sáng tạo, không sáng tác nhạc phim, không bao giờ xem các bản dựng hay đưa ra bất kỳ ghi chú cho phim. Cô thậm chí không xem It Ends With Us cho đến vài tuần sau khi dự án ra mắt vì suốt năm 2023 và 2024, cô bận đi vòng quanh thế giới để thực hiện chuyến lưu diễn lớn nhất lịch sử", người này cho biết.

Đại diện của Taylor Swift cũng chỉ trích trát hầu tòa, cho rằng đây là chiêu trò thu hút sự chú ý của truyền thông vào vụ kiện. "Xét sự liên quan của cô ấy với việc này là cấp phép sử dụng nhạc - điều mà 19 nghệ sĩ cũng làm, trát hầu tòa được tạo ra để lợi dụng tên của Taylor Swift nhằm gây chú ý với công chúng bằng cách tạo tiêu đề giật gân thay vì tập trung vào sự thật", người phát ngôn nói thêm.

Hiện đại diện của Justin Baldoni chưa phản hồi về thông tin trên.

Trailer phim It Ends With Us Bài hát "My Tears Ricochet" xuất hiện trong trailer phim. Video: Sony Pictures Entertainment

Vụ kiện của Blake Lively và Justin Baldoni bắt đầu từ tháng 12/2024 khi minh tinh đệ đơn lên Sở Dân quyền California tố cáo bạn diễn quấy rối tình dục, làm việc không chuyên nghiệp và có chiến dịch bôi nhọ danh tiếng của cô sau khi It Ends With Us ra mắt. Cô cho biết việc này ảnh hưởng sức khỏe tinh thần, gây ra chấn thương tâm lý, đồng thời ảnh hưởng gia đình cô.

Ngày 31/12/2024, Justin Baldoni nộp đơn kiện đòi New York Times bồi thường 250 triệu USD vì tội phỉ báng trong bài viết We Can Bury Anymore: Inside a Hollywood Smear Machine. Anh cáo buộc đơn vị này hợp tác đội ngũ của Lively, chỉ chọn những thông tin có lợi cho cô. Nhưng New York Times khẳng định những thông tin được báo cáo "một cách kỹ lưỡng và đầy trách nhiệm".

Ngày 16/1, anh tiếp tục đệ đơn lên tòa án liên bang ở New York, kiện vợ chồng Blake Lively - Ryan Reynolds có hành vi chiếm đoạt dự án, hủy hoại sự nghiệp của anh bằng những lời buộc tội sai. Anh yêu cầu cặp sao bồi thường 400 triệu USD sau khi Blake Lively cáo buộc anh quấy rối tình dục, âm mưu hạ bệ danh tiếng của cô. Đây cũng là lúc anh cung cấp cho tòa các đoạn tin nhắn liên quan Taylor Swift, nhưng không nêu tên cô trong đơn.

Theo tài liệu nộp tòa phía Baldoni, Lively từng "triệu hồi" anh đến penthouse ở New York để bàn kịch bản cùng Ryan Reynolds và "người bạn siêu sao". Sau cuộc gặp, Baldoni nói sẽ thấy phần thay đổi thú vị hơn "nếu không có sự can dự của Ryan và Taylor". Câu trả lời của Baldoni gây chú ý vì nhiều trang báo cho rằng đây là cách anh ám chỉ Taylor Swift liên quan vụ này. Ngày 17/1, êkíp của Baldoni xác nhận người đó là Swift.

Diễn viên, đạo diễn Justin Baldoni. Ảnh: GC Images

Theo Page Six, cuộc chiến pháp lý giữa Lively và Baldoni khiến tình bạn giữa diễn viên và Taylor Swift lâm vào tình trạng căng thẳng. Nguồn tin cho biết ca sĩ cảm thấy "bị lợi dụng" bởi bạn của mình. Blake Lively được cho gửi lời xin lỗi chân thành đến Swift và được giọng ca My Tears Ricochet chấp nhận.

Mặt khác, dù phía Taylor Swift khẳng định nghệ sĩ không dính dáng bộ phim, diễn viên Isabela Ferrer - đóng vai của Blake Lively lúc nhỏ - nói với Extra rằng Swift góp phần giúp cô được chọn. Trong cuộc phỏng vấn tại buổi quảng bá phim hồi tháng 8/2024, Ferrer kể biết thông tin ca sĩ "đóng vai trò hữu ích trong quá trình tuyển diễn viên" sau khi nhận vai.

It Ends With Us chuyển thể từ tác phẩm đầu tay của Colleen Hoover, kể về Lily (do Blake Lively thủ vai) - một phụ nữ chuyển đến thành phố mới gặp gỡ và yêu Ryle Kincaid (Justin Baldoni). Nhưng sau khoảng thời gian, Ryle trở nên bạo lực khiến Lily nhớ lại mối quan hệ độc hại của cha mẹ mình. Cùng lúc đó, mối tình đầu của nữ chính quay lại khiến thế giới của cô thay đổi. Phim ra mắt vào ngày 9/8, đạt hơn 350 triệu USD doanh số toàn cầu.

Blake Lively, 38 tuổi, nổi lên với các vai trong Gossip Girl, Green Lantern, Savages, The Age of Adaline. Ngoài diễn xuất, Lively gây ấn tượng với gu thời trang được làng mốt ca ngợi. Cô nhiều lần được các tạp chí uy tín bình chọn là Mỹ nhân mặc đẹp nhất năm, thường xuyên vào danh sách sao mặc đẹp hàng tuần. Diễn viên cưới Ryan Reynolds năm 2012 và có bốn con. Họ là một trong những đôi vợ chồng đẹp nhất Hollywood. Tháng 4, cô được tạp chí Time chọn vào Top 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

Justin Baldoni, 41 tuổi, là diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Hollywood. Một số phim nổi bật do anh thực hiện như Five Feet Apart (2019), series The Suite Life of Zack & Cody (2005-2008). Anh kết hôn diễn viên Thụy Điển Emily Foxler, cùng tuổi, vào năm 2013.

Phương Thảo (theo Variety, Page Six)