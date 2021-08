Những bộ đầm thảm đỏ ấn tượng của Blake Lively

Các tạp chí thời trang như Vogue, Harper's Bazaar đăng loạt ảnh phong cách của Blake Lively nhân dịp cô bước sang tuổi 34 hôm 25/8. Sinh năm 1987 tại California, Lively nổi lên với các vai trong "Gossip Girl", "Green Lantern", "Savages", "The Age of Adaline", "The Shallows"... Ảnh: HC