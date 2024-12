Blake Lively kiện đạo diễn 'It Ends With Us' tội quấy rối tình dục

Blake Lively - vợ tài tử Ryan Reynolds - cáo buộc đạo diễn kiêm bạn diễn Justin Baldoni quấy rối tình dục, bôi nhọ danh dự cô.

People ngày 21/12 đưa tin Blake Lively, 37 tuổi, đệ đơn khiếu nại Justin Baldoni, 40 tuổi, lên tòa án ở California sau nhiều tháng cả hai vướng tin bất hòa trong và sau quá trình quay It Ends With Us. Trong đơn kiện, Lively cho biết đồng nghiệp có hành vi quấy rối và thiếu chuyên nghiệp trên phim trường, thực hiện chiến dịch bôi nhọ danh tiếng của cô.

Ngoài Baldoni, diễn viên chỉ trích nhà sản xuất chính của dự án - Jamey Heath, công ty sản xuất của Baldoni - Wayfarer Studios, người đồng sáng lập Steve Sarowitz và ba người khác liên quan vụ phá hoại tên tuổi. Theo tài liệu nộp tòa, những gì xảy ra khiến Live tổn thương tâm lý, đồng thời ảnh hưởng đến gia đình cô.

Blake Lively (trái) và Justin Baldoni tại buổi quảng bá phim ở New York hồi tháng 8. Ảnh: WireImage

TMZ là nguồn đầu tiên đưa tin. Theo tài liệu trang tin thu thập, Blake Lively khẳng định mọi chuyện tồi tệ đến mức ê-kíp từng tổ chức một cuộc họp toàn thể để giải quyết các sai phạm của Baldoni, xử lý vấn đề "môi trường làm việc mang tính thù địch suýt gây gián đoạn quá trình sản xuất". Buổi gặp có nhiều người tham gia, kể cả Ryan Reynolds.

Những yêu cầu của Lively khi đó gồm: Không tiếp tục chiếu video, cảnh phụ nữ khỏa thân cho cô xem; ngưng đề cập thói "nghiện xem văn hóa phẩm đồi trụy" của Justin Baldoni trước đây; không bàn chuyện tình dục trước mặt Lively và người khác; không hỏi cân nặng của cô. Nghệ sĩ còn đề nghị đoàn phim không được thêm những cảnh nóng ngoài kịch bản.

Tài liệu còn nêu rõ đơn vị phân phối phim Sony Pictures và Wayfarer Studios phê duyệt tất cả yêu cầu của Lively. Nhưng sau đó, Baldoni có hành vi "thao túng công chúng" bằng cách thuê người tung tin thất thiệt về cô trên các nền tảng truyền thông, cung cấp nội dung này cho phóng viên để tác động dư luận. Diễn viên nộp tài liệu dài 22 trang gồm các tin nhắn trao đổi giữa những người thuộc phe Baldoni bàn chuyện hạ bệ cô.

Cùng ngày 21/12, Blake Lively phát biểu trên New York Times: "Tôi hy vọng hành động pháp lý này giúp vén màn các mưu đồ trả thù ác ý nhằm tổn hại các cá nhân dám đứng lên vạch trần sai phạm, bảo vệ những người đang bị nhắm tới".

Đáp trả lời buộc tội của Lively, luật sư của Justin Baldoni - ông Bryan Freedman - nói với People rằng cô đang cố gắng "cứu vãn danh tiếng tiêu cực của mình". Ông cũng cho biết tất cả cáo buộc đều "sai sự thật, vô lý, cố tình gây sốc nhằm công khai làm tổn thương thân chủ ông". Theo Freedman, Lively từng gây rắc rối cho dự án khi đe dọa không xuất hiện trên phim trường hoặc không tham gia quảng bá phim, dẫn đến việc phim ra mắt thất bại.

Hiện cả hai nghệ sĩ và các bên liên quan chưa phản hồi thêm. Tuy nhiên, công ty quản lý của Justin Baldoni - WME - thông báo sa thải anh, không đưa ra nguyên nhân. Đây cũng là đơn vị quản lý của Blake Lively.

Trailer phim It Ends With Us Trailer phim "It Ends With Us". Video: Sony Pictures Entertainment

It Ends With Us chuyển thể từ tác phẩm đầu tay cùng tên của tác giả Colleen Hoover, kể về Lily (do Blake Livelt thủ vai) - một người phụ nữ chuyển đến thành phố mới gặp gỡ và yêu Ryle Kincaid (Justin Baldoni). Nhưng sau khoảng thời gian, Ryle trở nên bạo lực khiến Lily nhớ lại mối quan hệ độc hại của cha mẹ mình. Cùng lúc đó, mối tình đầu của nữ chính quay lại khiến thế giới cô thay đổi. Phim ra mắt vào ngày 9/8, đạt hơn 350 triệu USD doanh số toàn cầu.

Theo People, tin đồn Lively và Baldoni bất hòa dấy lên khi họ bắt đầu chuyến quảng bá cho bộ phim vào đầu tháng 8. Khi ấy, Baldoni phần lớn thực hiện các cuộc phỏng vấn một mình, không chụp ảnh cùng dàn cast tại buổi ra mắt ở New York. Nhiều fan phát hiện Blake Lively, tác giả Colleen Hoover và diễn viên phụ Jenny Slate không theo dõi tài khoản Baldoni trên Instagram dù anh nhấn theo dõi trước.

Cũng trong tháng 8, một số trang tin có bài viết tiêu cực về Justin Baldoni. Daily Mail đăng bài về "thói gia trưởng" và tư tưởng bạo lực của anh. Theo nguồn tin, Baldoni phớt lờ quan điểm của Lively khi quay những cảnh bạo hành, chỉ tập trung vào góc nhìn của nam giới về vấn nạn này. Page Six cho biết Baldoni khiến bầu không khí hậu trường "cực kỳ khó khăn". Cùng thời điểm đó, Blake Lively bị chỉ trích do đề cập các sản phẩm chăm sóc tóc của thương hiệu cô khi phỏng vấn, thay vì tập trung vào thông điệp lên án bạo lực gia đình của phim.

Blake Lively, 37 tuổi, nổi lên với các vai trong Gossip Girl, Green Lantern, Savages, The Age of Adaline. Ngoài diễn xuất, Lively gây ấn tượng với gu thời trang được làng mốt ca ngợi. Cô nhiều lần được các tạp chí uy tín bình chọn là Mỹ nhân mặc đẹp nhất năm, thường xuyên vào danh sách sao mặc đẹp hàng tuần. Diễn viên cưới Ryan Reynolds năm 2012 và có bốn con. Họ là một trong những đôi vợ chồng đẹp nhất Hollywood.

Justin Baldoni, 40 tuổi, là diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Hollywood. Một số phim nổi bật do anh thực hiện như Five Feet Apart (2019), seri The Suite Life of Zack & Cody (2005-2008). Anh kết hôn diễn viên Thụy Điển Emily Foxler, cùng tuổi, vào năm 2013.

Phương Thảo (theo People, Hollywood Reporter)