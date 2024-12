Ca sĩ Beyoncé đứng đầu bảng xếp hạng 25 nghệ sĩ pop xuất sắc 25 năm qua do Billboard bình chọn, xếp trên Taylor Swift và Rihanna.

Ngày 3/12, đội ngũ biên tập Billboard cho biết kết quả dựa trên những thành tựu của ca sĩ đóng góp cho làng nhạc trong hơn hai thập niên, phát hành nhiều album và đĩa đơn mang tính vượt thời gian. Tạp chí nhận định Beyoncé có "sự ảnh hưởng không thể đong đếm" đến nền công nghiệp âm nhạc và các nghệ sĩ khác, gây ấn tượng bằng "tài năng thiên bẩm vượt trội" với tư cách ca sĩ và nghệ sĩ biểu diễn.

Beyoncé biểu diễn tại concert "Renaissance World Tour" tháng 7/2023. Ảnh: WireImage

Cây viết Andrew Unterberger của Billboard nhận xét trong bài tôn vinh: "Có lẽ yếu tố quan trọng nhất là khả năng độc đáo của Beyoncé trong việc làm nên những khoảnh khắc đáng nhớ: Tạo ra các dấu ấn không thể xóa nhòa trong lịch sử văn hóa đại chúng suốt một phần tư thế kỷ vươn đến đỉnh cao. Và trước hết, tất cả đều mang đậm bản sắc Beyoncé".

Trước khi nhận vinh dự này, Beyoncé từng được chọn là Nghệ sĩ pop xuất sắc năm 2003 và 2014 do Billboard bình chọn.

Beyoncé là ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21 Billboard tổng hợp các thành tựu của Beyoncé. Video: Billboard

Beyoncé, 43 tuổi, trở thành ngôi sao quốc tế từ cuối thập niên 1990 với tư cách thành viên Destiny's Child - một trong những nhóm nhạc nữ có lượng album bán chạy nhất thế giới bấy giờ. Năm 2003, cô ra mắt album solo đầu tiên - Dangerously in Love - trong thời gian ban nhạc ngưng hoạt động. Đĩa nhạc giữ vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 200, mở đường cho bảy album tiếp theo đạt thành tích tương tự.

Theo USA Today, Beyoncé là một trong những nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc ăn khách nhất mọi thời, đoạt nhiều giải thưởng danh giá như giải Billboard, MTV, American Music Award. Cô cũng là người giành nhiều đề cử Grammy nhất với 99 lần tính từ thời hoạt động trong nhóm Destiny's Child và The Carters (cùng Jay-Z), đạt kỷ lục thắng nhiều nhất với 32 cúp. Nhiều hãng tin gọi cô là nghệ sĩ của thập niên trong những năm 2000 và 2010. Tạp chí Forbes từng hai lần vinh danh cô là Phụ nữ quyền lực nhất làng giải trí thế giới vào năm 2015 và 2017.

"Single Ladies" (Put A Ring On It) - Beyonce MV "Single Ladies" (2009) hiện đạt hơn một tỷ lượt xem. Video: YouTube Beyoncé

Cuối tháng 3, Beyoncé phát hành album thứ tám - Cowboy Carter, trở thành nữ nghệ sĩ da màu đầu tiên giữ vị trí đầu bảng Billboard 100 thể loại nhạc đồng quê. Doanh thu tuần đầu bán hơn 400.000 bản, là đĩa nhạc được nghe nhiều nhất trên Spotify vào ngày đầu ra mắt. Cô nhận 11 đề cử Grammy cho màn tái xuất này.

Ngoài âm nhạc, nghệ sĩ còn tạo dấu ấn trong lĩnh vực phim với các dự án The Pink Panther (2006), Cadillac Records (2008), Obsessed (2009). Cô từng nhận đề cử Quả Cầu Vàng khi đóng Deena Jones - ca sĩ chính trong nhóm nhạc hư cấu Dreams - ở phim Dreamgirls (2006). Dù vậy, tờ Billboard cho rằng thành tựu điện ảnh của Beyoncé không thể so sánh với sự nghiệp âm nhạc. Cô gác lại công việc diễn xuất suốt 15 năm qua.

Về đời tư, ca sĩ kết hôn rapper Jay-Z năm 2008, có ba con - Blue Ivy Carter, 12 tuổi, cặp song sinh Rumi và Sir Carter, sáu tuổi. Chồng cô cũng có mặt trong bảng bình chọn của Billboard, giữ hạng 16.

MV lời bài hát "Texas Hold 'Em" của Beyonce MV lời bài hát "Texas Hold 'Em" thuộc album "Cowboy Carter" của Beyoncé. Video:YouTube Beyoncé

Danh sách The Greatest Pop Stars of the 21st Century Podcast là bảng xếp hạng 25 nghệ sĩ pop xuất sắc trong 25 năm qua do Billboard bình chọn dựa trên các tiêu chí về thành tích sự nghiệp, danh mục bài hát và di sản âm nhạc. Tạp chí bắt đầu công bố kết quả đếm ngược từ tháng 8.

Hôm 27/11, ban biên tập thông báo vị trí thứ hai thuộc về Taylor Swift nhưng gây tranh cãi khi dùng cảnh quay tượng sáp mô phỏng cô khỏa thân trong MV Famous (2016) của Kanye West cho video vinh danh, đối mặt làn sóng đòi tẩy chay của người hâm mộ. Billboard đăng bài xin lỗi và thay bản chỉnh sửa trên các nền tảng một ngày sau. Tuy nhiên, fan vẫn bất bình do "không cảm nhận sự chân thành".

Bảng xếp hạng các ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất thế kỷ 21 1. Beyoncé

2. Taylor Swift

3. Rihanna

4. Drake

5. Lady Gaga

6. Britney Spears

7. Kanye West

8. Justin Bieber

9. Ariana Grande

10. Adele

11. Usher

12. Eminem

13. Nicki Minaj

14. Justin Timberlake

15. Miley Cyrus

16. Jay-Z

17. Shakira

18. The Weeknd

19. BTS

20. Bruno Mars

21. Lil Wayne

22. One Direction

23. Bad Bunny

24. Ed Sheeran

25. Katy Perry

