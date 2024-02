Taylor Swift cởi nón tặng bệnh nhi ung thư ở concert

AustraliaCa sĩ Taylor Swift tặng chiếc mũ cô đội cho bé gái mắc ung thư não, khi đang diễn concert "The Eras".

Tối 24/2, khi trình diễn ca khúc 22, cô tiến lại khu vực cuối sân khấu, cởi chiếc nón đội lên đầu Scarlett Oliver, 9 tuổi, bệnh nhân ung thư não. Taylor ôm hôn Scarlett, cảm ơn cô bé đã dành thời gian đến buổi concert trước sự xúc động của fan nhí. Khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều khán giả cho biết hạnh phúc thay Scarlett khi giấc mơ gặp thần tượng của cô bé thành sự thật.

Taylor Swift tặng quà cho bệnh nhi ung thư ở concert Khoảnh khắc Taylor tặng nón cho Scarlett. Video: TimothyHann

Hồi tháng 10/2023, Scarlett Oliver phát hiện mắc u thần kinh đệm bậc cao, một dạng ung thư não ác tính, không có phương pháp chữa trị, tiên lượng chỉ sống được từ 12 đến 18 tháng từ lúc chẩn đoán. Theo Natalie - mẹ kế của Scarlett, một trong những ước nguyện của cô bé là được gặp gỡ Taylor Swift. Chị từng liên hệ với Make A Wish - tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ bệnh nhi hiểm nghèo, nhờ họ giúp cô bé thực hiện mong muốn nhưng không thành công.



Vài ngày trước khi cả hai đến xem The Eras Tour, Natalie đăng tấm ảnh chụp Scarlett ôm tấm bảng với dòng chữ: "Taylor, cháu có thể xin chiếc mũ trong bài 22 được không?". Khi bức ảnh được chia sẻ trong nhiều nhóm fan của Taylor Swift, êkíp ca sĩ hay thông tin và chọn cô bé làm khán giả may mắn của đêm diễn. "Chúng tôi thực sự muốn dành tặng điều này cho cô con gái xinh đẹp, mạnh mẽ. Không gì là không thể", Natalie cho biết.

Tiết mục Taylor Swift trao tặng mũ cho khán giả là một trong những phần được fan yêu thích của The Eras Tour. Mỗi đêm, cô sẽ tặng một chiếc mũ khi hát ca khúc 22 - bản hit về tuổi thanh xuân trong album Red, các fan thường được bố hoặc mẹ của ca sĩ chọn ngẫu nhiên.

The Eras Tour bắt đầu từ tháng 3/2023 và dự kiến kết thúc vào tháng 12 năm nay, sẽ tổ chức ở nhiều nước châu Âu và châu Á, tổng cộng 151 show. Tính trung bình, mỗi buổi diễn hút hơn 70 nghìn khán giả, thu về 17 triệu USD, mỗi vé có giá khoảng 238 USD.

Taylor Swift biểu diễn tại Melbourne, Australia trong "Eras Tour". Ảnh: Instagram Taylor Swift

Hồi tháng 10/2023, Taylor thành tỷ phú nhờ thành công của chuyến lưu diễn, Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận Eras Tour của cô là chuỗi concert có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD, vượt kỷ lục 939 triệu USD của Elton John. Ca sĩ thu về khoảng 85% tổng tiền bán vé - tỷ lệ cao và hiếm người làm được trong ngành âm nhạc. Hiện cô ở Sydney, Australia cho các đêm diễn từ ngày 23 đến 25/2.

Taylor Swift, 34 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Bên cạnh thực hiện tour, cô ra mắt các album được tái thu âm như Fearless, Red, 1989. Hiện cô có tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD, được Time chọn là "Nhân vật của năm" 2023.

Trailer 'Taylor Swift: The Eras Tour' Trailer phim concert "Taylor Swift: The Eras Tour". Video: CGV

Mai Nhật