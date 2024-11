Taylor Swift cho Rosé lời khuyên về sự nghiệp solo

Taylor Swift cho Rosé của nhóm Blackpink số điện thoại, chia sẻ kinh nghiệm và lời khuyên về sự nghiệp solo.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ I-D ngày 18/11, Rosé kể về cuộc trò chuyện với Taylor Swift tại phòng thu Electric Lady Studios vào tháng 9/2023. Đây là cuộc hẹn ngẫu hứng với nhà sản xuất nhạc lâu năm của Taylor Swift - Jack Antonoff. Khi đó, Rosé nói với Taylor Swift rằng mình là fan của cô và có một số câu hỏi dành cho thần tượng. Swift chia sẻ kinh nghiệm, dặn đàn em hãy cho cô biết nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Rosé là gương mặt trang bìa số mới nhất của tạp chí I-D. Ảnh: I-D

"Tôi rất biết ơn chị ấy vì tôi hơi đuối sức vào thời điểm đó ", Rosé cho biết. Khi ấy, thành viên Blackpink trong giai đoạn chuẩn bị hoạt động solo sau khi rời công ty quản lý YG. Theo Rosé, việc trở thành nghệ sĩ độc lập và tự chủ là chuyện không dễ dàng vì bản thân cần cẩn trọng trong nhiều vấn đề. Taylor Swift giúp cô tóm tắt tất cả điều cần lưu ý, chỉ dẫn mọi thứ tận tình.

"Chị ấy thật sự rất ngầu, là kiểu phụ nữ hết lòng vì phụ nữ khác. Chị còn nhắc tôi phải để ý chuyện này, chuyện kia như người quản lý hậu cần. Chị ấy đã cố gắng bảo vệ tôi", cô nói thêm.

Không phải lần đầu Rosé thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho Taylor Swift. Tháng 2, cô gây chú ý khi xuất hiện tại concert The Eras Tour của Swift tại Tokyo. Cô còn đăng video dài khoảng năm phút hát theo ca khúc All Too Well (10 Minute Version) kèm chú thích: "Đây là 10 phút tuyệt vời nhất ở Tokyo".

Rosé tại concert "The Eras Tour" Rosé (trái) tại hòa nhạc "The Eras Tour" ở Tokyo hồi tháng 2. Video: TikTok Rosé

Rosé có tên tiếng Hàn là Park Chaeyoung, 27 tuổi, sinh tại New Zealand, đến Australia cùng gia đình năm tám tuổi. Cô ký hợp đồng với công ty YG sau buổi thử giọng năm 2012, làm thực tập sinh trong bốn năm. Tháng 8/2016, ca sĩ ra mắt với vai trò giọng ca chính nhóm nhạc Blackpink. Hồi tháng 6/2020, cô đứng thứ tám trong danh sách Top 10 gương mặt đẹp nhất châu Á. Gần đây, ca khúc APT. của cô và ca sĩ Bruno Mars gây sốt và lập loạt kỷ lục.

Nối tiếp thành công của APT., Rosé dự kiến phát hành single Number One Girl vào ngày 22/11 và album Rosie - đĩa nhạc đầu tiên của cô sau khi rời YG - vào ngày 6/12. Khác âm nhạc mang sắc thái mạnh mẽ của Blackpink, Rosé cho biết các bài hát mới bộc lộ nội tâm yếu đuối, sự cô đơn của nghệ sĩ trước những khó khăn.

Trên Nylon tháng 11, cô nói: "Album này tái hiện cuộc sống của tôi trong ba hoặc bốn năm qua và tất cả cảm xúc chân thật mà tôi chưa từng đề cập trước đây. Có nhiều câu chuyện buồn và những sự vụn vỡ trong đấy. Tôi nghĩ đó là cái đẹp của dự án này, cũng là điều tôi thích nhất trong sáng tạo: Bạn có thể biến thứ không hay ho thành điều gì đó đẹp đẽ".

Ca khúc 'APT' "APT." của Rosé và Bruno Mars là MV đạt 100 triệu view nhanh nhất năm nay, hiện có hơn 380 triệu lượt lượt xem sau một tháng ra mắt. Video: YouTube Rosé

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 11 album, Swift nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard, 30 cúp VMAs. Năm 2023, cô được Time chọn là "Nhân vật của năm". Cô hẹn hò cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce, 35 tuổi. Theo Forbes, doanh thu từ chuyến lưu diễn thế giới The Eras Tour giúp Taylor Swift vượt qua Rihanna, trở thành nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với 1,6 tỷ USD.

Theo Billboard, Taylor Swift được xem là fan Blackpink khi sử dụng bài hát Pink Venom của nhóm trong video dự lễ trao giải VMAs 2022. Trong sự kiện, khi Blackpink biểu diễn ca khúc trên, máy quay của chương trình ghi lại hình ảnh giọng ca nước Mỹ nhảy và hát theo.

Taylor Swift tại VMAs 2022 Taylor Swift nhảy theo giai điệu bài hát "Pink Venom" tại VMAs 2022. Video: X/ Taylor Swift News

Phương Thảo (theo I-D, Billboard)