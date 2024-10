Vì sao ca khúc 'APT.' gây sốt?

Bài hát ''APT.'' có giai điệu bắt tai, dễ nhớ, đánh dấu sự thay đổi trong phong cách âm nhạc của ca sĩ Rosé nhóm Blackpink.

Sau hơn một tuần ra mắt, ca khúc của Rosé kết hợp Bruno Mars thiết lập loạt kỷ lục tại nhiều quốc gia. Theo trang allkpop ngày 27/10, sản phẩm đạt Perfect All Kill (PAK) khi đứng đầu tất cả nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn của Hàn Quốc, gồm Melon, Genie, Bugs, FLO, VIBE và YouTube Music, giúp Rosé là thành viên đầu tiên của Blackpink có thành tích này.

Nguồn tin cho biết thắng PAK là cột mốc đáng mơ ước đối với bất kỳ nghệ sĩ Kpop nào, chứng minh niềm yêu thích của khán giả Hàn dành cho sản phẩm của họ.

MV lyrics 'APT.' Video lời bài hát hiện có 9,3 triệu lượt xem. Đến ngày 30/10, MV gốc được 200 triệu lượt xem. Video: YouTube Bruno Mars

Tính từ ngày ra mắt đến hôm 25/10, APT. đứng đầu danh sách nghe nhiều nhất nền tảng iTunes toàn cầu, giữ vị trí số một bảng xếp hạng Apple Music tại 26 quốc gia. Tại Mỹ, bài hát đứng đầu danh sách xếp hạng của Spotify năm ngày liên tiếp.

Hôm 29/10, tạp chí âm nhạc Anh NME đưa tin ca khúc đứng thứ tám trên Billboard Hot 100 - bảng xếp hạng những đĩa đơn phổ biến nhất tại Mỹ hàng tuần, giúp Rosé là nghệ sĩ Kpop thứ năm lọt vào top 10 của danh sách này, sau PSY, BTS, Jimin và Jungkook.

Bên cạnh thành tích của Rosé, Bruno Mars cũng ghi danh là nghệ sĩ US-UK thứ năm dẫn đầu Melon Top 100, sau Latto, The Kid LAROI, Justin Bieber, Coldplay. APT. đoạt cúp tuần show M! Countdown của kênh Mnet - kết quả dựa trên doanh số và phiếu bầu của người hâm mộ - đánh dấu lần đầu tiên giọng ca Talking to the Moon thắng chương trình âm nhạc của Hàn Quốc sau 15 năm ca hát.

APT. thành công nhờ giai điệu gây nghiện, lời hát dễ nhớ, theo Koreaboo. Ca khúc trích từ album solo dự kiến phát hành ngày 6/12 mang tên Rosie của thành viên Blackpink, lấy cảm hứng từ trò chơi uống rượu phổ biến của Hàn Quốc có tên Apartment. Từ phiên âm tiếng Hàn của ''Apartment'' là ''apateu'' được giữ nguyên, lặp lại xuyên suốt khiến khán giả ấn tượng từ lần đầu nghe.

Ca từ thể hiện tình cảm mãnh liệt của cô gái dành cho chàng trai. Ở những câu đầu tiên "Kissy face, kissy face. Sent to your phone, but. I'm tryna kiss your lips for real" (Một tấm ảnh chu môi được gửi tới anh, nhưng em đang muốn hôn trực tiếp lên môi anh cơ) đến điệp khúc: ''Don't you want me like i want you, baby? Don't you need me like i need you now?'' (Anh có khao khát em như em đang cần anh không? Anh có cần em như em đang cần anh ngay lúc này?) cho thấy mong muốn được ở bên người yêu của cô gái.

Trước đó năm 2021, ca sĩ ra mắt hai sản phẩm solo bằng tiếng Anh, trong đó On the Ground thể hiện nét mạnh mẽ, đậm chất US-UK còn Gone mang giai điệu trầm buồn. Trở lại đường đua với nhạc pop-funk, Rosé cho thấy hình ảnh mới mẻ, năng động. Bài viết của Rhian Daly trên tạp chí NME nhận định: ''Tác phẩm sôi động, bùng nổ với năng lượng vui tươi, từ điệu pop-rock mạnh mẽ tới điệp khúc gây nghiện'', khen ngợi giọng hát của Rosé ''có sức mạnh và sự tự tin vượt xa những màn trình diễn trước đây'' và dành điểm tuyệt đối 5/5 cho sản phẩm.

Trang kpopreviewed cho rằng phần điệp khúc gợi liên tưởng đến Arvil Lavinge vào đầu những năm 2000. ''APT. dễ nghe nhưng khó quên. MV cũng góp phần tạo nên sự vui nhộn cho bài hát, trong đó sự đơn giản là một yếu tố hấp dẫn ở video này'', kpopreviewed viết.

Ca sĩ Rosé và Bruno Mars. Ảnh: Atlantic Records

Rosé có danh tiếng khi hoạt động trong nhóm Blackpink nhưng việc hợp tác Bruno Mars - ngôi sao từng giành 15 giải Grammy - mang lại cho cô nhiều lợi thế, giúp sản phẩm tiếp cận khán giả ở phạm vi toàn cầu. Những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ Kpop đã kết hợp các tên tuổi quốc tế để tăng độ phủ sóng cho sản phẩm. Một số bài hát nổi bật là Ice Cream (Blackpink, Selena Gomez), Boy With Luv (BTS, Hailey), Chicken Noodle Soup (j-hope, Becky G), IDOL (BTS, Nicki Minaj).

Theo nhà phê bình âm nhạc Lim Hee Yun: "Kpop vẫn còn hoạt động như một nền văn hóa phụ ở các thị trường như Mỹ và châu Âu. Để thu hút khán giả ở những khu vực này, việc hợp tác các nghệ sĩ địa phương nổi tiếng là rất cần thiết".

Ngoài ra, việc Bruno Mars lần đầu kết hợp nghệ sĩ Hàn Quốc, ra mắt sản phẩm ngay sau hit Die with a Smile cùng Lady Gaga khiến công chúng quan tâm.

Dù lần đầu kết hợp, Rosé và Bruno Mars tương tác tự nhiên, đồng thời làm nổi bật văn hóa, theo trang Royalty Exchange. Trang allkpop cho biết Rosé đã gửi ba bài hát cho Bruno Mars, nghĩ rằng anh sẽ từ chối. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ ấn tượng với APT. và khi biết ca khúc được lấy cảm hứng từ trò chơi quen thuộc của Hàn Quốc, anh lập tức thu âm. Chi tiết Bruno Mars hát một từ tiếng Hàn và cầm lá cờ nước bạn được công chúng Hàn yêu thích. Ca khúc còn tạo sự tò mò cho khán giả tại nhiều quốc gia về trò chơi.

Vũ đạo của APT. tạo xu hướng trên nền tảng TikTok, được đông đảo nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung thực hiện theo. Tại Việt Nam, nhiều gương mặt như Hoa hậu Khánh Vân, ca sĩ Thu Phương, Minh Tuyết, Bùi Lan Hương cover điệu nhảy. Các động tác được lặp lại đơn giản, dùng tay mô phỏng hành động trong trò Apartment.

Nghệ sĩ Việt nhảy cover 'APT.' Nghệ sĩ Việt nhảy cover ''APT.". Video: TikTok Billboard Brasil, KhanhVanOfficial, Han Sara, ERIK, Hậu Hoàng

Rosé có tên tiếng Hàn là Park Chaeyoung, 27 tuổi, sinh tại New Zealand, đến Australia cùng gia đình năm tám tuổi. Cô ký hợp đồng với công ty YG sau buổi thử giọng năm 2012, làm thực tập sinh trong bốn năm. Tháng 8/2016, ca sĩ ra mắt với vai trò là giọng ca chính nhóm nhạc Blackpink. Hồi tháng 6/2020, cô đứng thứ tám trong Top 10 gương mặt đẹp nhất châu Á do ấn phẩm TC Candler Asia bình chọn.

Bruno Mars (tên thật Peter Gene Hernandez), 39 tuổi, sinh tại bang Hawaii, Mỹ. Anh có nhiều sản phẩm đạt doanh thu kỷ lục, thắng loạt giải thưởng lớn, mang lại cho người nghe năng lượng tích cực như Nothing on You, Just The Way You Are, The Lazy Song, Uptown Funk. Hồi tháng 8, anh kết hợp Lady Gaga trong sản phẩm Die with a Smile, hiện cán mốc 232 triệu lượt xem.

Phương Linh