'It Ends with Us' chuyển thể thành phim

"It Ends with Us" - sách bán hơn bốn triệu bản toàn cầu - chuyển thể thành phim cùng tên, Blake Lively đóng chính.

Trích đoạn trailer 'It Ends with Us' Trích đoạn trailer "It Ends with Us", dự kiến công chiếu trong nước ngày 9/8. Video: Sony Pictures Vietnam

It Ends With Us là sách đầu tiên của Colleen Hoover chuyển thể lên màn ảnh rộng. Tác phẩm từng gây sốt thời điểm ra mắt, thắng giải Goodreads Choice Award 2016 ở hạng mục tiểu thuyết lãng mạn, được dịch sang 20 thứ tiếng.

Trailer ra mắt hôm 16/5, bám sát nội dung tác phẩm. Phim đưa người xem đến với khung cảnh thành phố New York (Mỹ), nơi Lily (Blake Lively đóng) mở cửa hàng hoa. Tại đây, cô tình cờ gặp và phải lòng Ryle Kincaid (Justin Baldoni), một bác sĩ phẫu thuật nội trú. Cả hai yêu nhau và tiến tới hôn nhân.

Càng tiến sâu vào mối quan hệ, Lily càng nhận thấy mọi thứ đang diễn ra giống mối quan hệ độc hại của cha mẹ mình. Cùng lúc, mối tình đầu Atlas Corrigan (Brandon Sklenar) đột nhiên xuất hiện, khiến cuộc sống của cô đảo lộn. Đứng giữa nhiều tình huống, Lily phải đưa ra những quyết định để bảo vệ hạnh phúc. Lồng ghép với các cảnh phim là ca khúc My Tears Ricochet của Taylor Swift, trong đó có đoạn:

"Even on my worst day, did I deserve, babe

All the hell you gave me?

'Cause I loved you, I swear I loved you

'Til my dying day

I didn't have it in myself to go with grace

And you're the hero flying around, saving face

And if I'm dead to you, why are you at the wake?".

(Kể cả là ngày tang thương nhất, tôi đáng phải gánh chịu thế này sao?

Tất cả đọa đày anh dành cho tôi?

Tại vì yêu anh, tôi thề, cho đến ngày xa rời dương thế tôi vẫn yêu anh.

Bản thân tôi vốn không khoan nhượng

Còn anh thì lượn lờ khắp chốn, làm người hùng, giữ thể diện cho mình

Nếu anh xem tôi như người đã chết thì anh tiễn đưa tôi làm gì?)

Theo Goodreads, trong sách Lily Bloom là nhân vật với nội tâm phức tạp. Cô trưởng thành từ tổn thương thời thơ ấu khi chứng kiến mối quan hệ không hạnh phúc của cha mẹ. Tưởng rằng Ryle là bến đỗ hạnh phúc, Lily không ngờ đó là tình yêu độc hại. Sự xuất hiện của tình cũ Atlas là phép thử cho cuộc hôn nhân giữa cô và Ryle.

Bìa sách "It Ends with Us". Ảnh: Britney Wolfe

Sách nhận về nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Kirkus Reviews nhận định: "Qua nhiều hoàn cảnh trớ trêu, tác giả cho thấy quyết định phản ánh quan niệm của nhân vật về tình yêu, sự tự do và hạnh phúc. Câu chuyện pha trộn giữa yếu tố lãng mạn và chua chát của hôn nhân".

Romantic Times viết: "It Ends with Us là ví dụ hoàn hảo về lối viết của tác giả, khả năng kết hợp những cốt truyện lãng mạn và u ám. Bất kể bạn là fan trung thành hay người mới biết đến quyển sách, độc giả sẽ yêu mến Lily và học hỏi phần nào từ cuộc sống của cô ấy".

Hồi tháng 1/2023, người hâm mộ tranh cãi khi Blake Lively và Justin Baldoni được chọn vào vai chính, do chênh lệch tuổi tác giữa diễn viên và vai diễn của họ. Lively 36 tuổi và Baldoni 40 tuổi, trong khi nhân vật Lily mới chỉ 23 và Ryle 30.

Trên People, Blake Lively - giám đốc sản xuất kiêm đóng chính tác phẩm - cho rằng độ tuổi không phải trở ngại. "Được hóa thân vào nhân vật có chiều sâu là vinh dự của tôi. Tôi yêu Lily, hy vọng tình yêu đó chạm đến trái tim khán giả".

Trên trang cá nhân, tác giả Colleen Hoover dành lời khen cho nghệ sĩ, viết: "Không từ ngữ nào có thể diễn tả được tài năng phi thường của cô ấy. Lively thực sự đã tái hiện nhân vật Lily Bloom vượt xa mọi mong đợi của tôi". Còn bạn diễn kiêm đạo diễn Justin Baldoni nhận xét vai của Lively có thể khiến nhiều khán giả yêu thích. "Đây là phiên bản của Blake Lively mà bạn chưa từng thấy".

Blake Lively trong phim "It Ends with Us". Ảnh: Sony Pictures

Theo Variety, ban đầu tác phẩm dự kiến phát hành vào ngày 9/2. Tuy nhiên, quá trình sản xuất ngừng hoạt động vào tháng 6/2023 do ảnh hưởng của cuộc đình công Hollywood. Sau khi đình công kết thúc, êkíp tiếp tục ghi hình vào tháng 1.

Colleen Hoover, 45 tuổi, là tác giả người Mỹ. Cô chủ yếu viết tiểu thuyết lãng mạn dành cho giới trẻ. Trước cuốn It Ends with Us (2016), Hoover từng tự xuất bản nhiều tác phẩm. Năm 2023, cô được tạp chí Time vinh danh là một trong 100 người ảnh hưởng nhất thế giới.

Blake Lively, 37 tuổi, nổi lên với các vai trong Gossip Girl, Green Lantern, Savages, The Age of Adaline. Ngoài diễn xuất, Lively còn gây ấn tượng với gu thời trang được làng mốt ca ngợi. Cô nhiều lần được các tạp chí uy tín bình chọn là Mỹ nhân mặc đẹp nhất năm, thường xuyên vào danh sách sao mặc đẹp hàng tuần.

Diễn viên cưới sao Deadpool Ryan Reynolds năm 2012 và có hai con gái. Cả hai quen nhau khi cùng đóng phim Green Lantern năm 2010, được người hâm mộ đánh giá là một trong những đôi vợ chồng đẹp nhất Hollywood.

