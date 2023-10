Tẩy trang bằng sữa tươi có an toàn?

Nhiều người nói sữa tươi giúp chống lão hóa, giúp da sáng mịn, nhiều dưỡng chất có đúng không? Trường hợp da bị mụn hoặc trang điểm đậm có nên dùng? (Dương, 29 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Sữa chứa axit lactic, một loại axit alpha hydroxy (AHA), có trong nhiều sản phẩm chăm sóc da hiện đại khác. Axit lactic (có trong sữa) là thành phần đặc biệt phổ biến trong các loại sữa rửa mặt chống lão hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy axit lactic có thể giúp loại bỏ tế bào da chết và kích thích tăng trưởng tế bào mới. Tuy nhiên, không có bằng chứng từ các nghiên cứu thực tế cho thấy sữa có thể làm sạch da mặt tốt hơn nước và các loại xà phòng dịu nhẹ khác. Chỉ dựa vào axit lactic trong sữa tươi cũng không đảm bảo sạch, an toàn để tẩy trang hay rử mặt.

Sử dụng sữa hàng ngày để thoa lên da có thể khiến mụn nổi nhiều do tắc nghẽn lỗ chân lông hoặc gây kích ứng da mụn. Ngoài ra, sữa tươi là môi trường dinh dưỡng dồi dào khiến tăng sinh vi khuẩn, vi nấm trên da. Nếu bạn thuộc nhóm nhạy cảm với lactose (một thành phần có trong sữa), đắp mặt nạ sữa tươi có thể gây viêm da tiếp xúc kích ứng, dị ứng như phát ban mụn nước, bóng nước, đỏ da, bong vảy hoặc các phản ứng khác.

Sữa tươi không thể làm sạch da thay cho nước tẩy trang, thậm chí khiến da bít tắc, nổi mụn do tẩy không sạch. Tẩy trang không sạch thường gây lão hóa da nhanh do cặn bã hoặc các lớp trang điểm (mỹ phẩm) còn lưu lại. Ngoài ra, có thể ảnh hưởng quá trình loại bỏ tế bào chết tự nhiên của da, làm da khô, thô ráp và xỉn màu, lỗ chân lông to, nổi mụn, nặng hơn là viêm da gây tấy đỏ, ngứa.

Để bảo vệ da, bạn nên rửa mặt ít nhất hai lần mỗi ngày bằng nước ấm rồi rửa lại bằng nước lạnh một lần nữa để làm se khít lỗ chân lông. Không nên lạm dụng mỹ phẩm, không tự ý nặn mụn, khiến da bị kích ứng và nổi mụn nhiều hơn.

Dưỡng da mỗi ngày, tẩy tế bào chết và siêng đắp mặt nạ bằng lòng trắng trứng, nước ép cà rốt với nước cam, mặt nạ cà chua và bột khoai tây... để giảm nhờn bóng. Đắp mặt nạ xong nên rửa lại với nước ấm.

Bác sĩ Trần Hạnh Vy

Khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM