Tây An nêu điều kiện dỡ phong tỏa

Chính quyền Tây An, ổ dịch Covid-19 tại Trung Quốc, cho biết lệnh phong tỏa sẽ được dỡ bỏ khi thành phố đạt trạng thái "không lây nhiễm xã hội".

Chen Zhijun, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, hôm nay cho biết trạng thái "không lây nhiễm xã hội" có nghĩa là các ca nhiễm nCoV mới là "những trường hợp tiếp xúc gần" đã được cách ly, hoặc "từng tiếp xúc với người tiếp xúc gần" ca nhiễm. Nói cách khác, trạng thái này đồng nghĩa với không có sự lây nhiễm trong cộng đồng.

"Sau khi đạt được mục tiêu không lây nhiễm xã hội, chúng tôi dự kiến dỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế trên toàn thành phố Tây An", Chen trả lời báo giới.

Người dân xếp hàng xét nghiệm nCoV tại thành phố Tây An, Trung Quốc, hôm 2/1. Ảnh: Xinhua.

Trung Quốc hôm nay ghi nhận 108 ca nhiễm cộng đồng có triệu chứng mới, trong đó có 95 trường hợp tại Tây An. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), thành phố phía tây bắc này đã báo cáo 1.758 ca nhiễm cộng đồng có triệu chứng kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào ngày 9/12. Ngoài ra, Trung Quốc vừa ghi nhận thêm 21 ca nhiễm cộng đồng không triệu chứng và 100 ca nhập cảnh.

Toàn bộ Tây An đã bị phong tỏa từ ngày 23/12, với những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Tính đến hôm nay, 13 triệu dân trong thành phố đã được yêu cầu tiến hành đợt xét nghiệm đại trà thứ 8 kể từ ngày 21/12.

Giới chức Tây An hứng chỉ trích vì cách xử lý đại dịch khi nhiều cư dân phàn nàn về tình trạng thiếu lương thực. Ứng dụng theo dõi Covid-19 của địa phương còn gặp sự cố ít nhất hai lần kể từ khi đợt bùng phát xảy ra. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã kỷ luật hàng chục quan chức tại Tây An vì lơ là trách nhiệm.

Dù số ca nhiễm thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia khác, làn sóng lây lan nCoV ở Tây An đã đẩy số ca nhiễm của Trung Quốc trong tuần cuối năm 2021 lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2020. Đợt bùng phát này được cho là thách thức đối với chiến lược "không Covid", khi nỗi bức xúc của người dân Tây An ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, Bắc Kinh dường như vẫn sẽ duy trì chiến lược này.

Ánh Ngọc (Theo SCMP)